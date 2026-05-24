La ópera ‘Monkey’ conquista al público mazatleco con una puesta fuera de lo tradicional

Con una combinación de ópera, teatro físico, máscaras, títeres y proyecciones, la puesta en escena de “Monkey” ofreció una experiencia inmersiva que sorprendió al público mazatleco en el Teatro Ángela Peralta.

La obra, inspirada en la leyenda del Rey Mono, contó con la dirección escénica de Ragnar Conde y la dirección musical de Alberto Alonzo Carrera, quienes lograron una atmósfera llena de fantasía, combate escénico y espiritualidad.

La ambiciosa producción destacó por su estética visual y por romper con los formatos tradicionales de la ópera, llevando al escenario una propuesta contemporánea que fue ovacionada por los asistentes.

Además de su fuerza visual, la obra logró conectar con los asistentes a través de una narrativa dinámica y emotiva, en la que la música, el movimiento y los elementos escénicos se integraron para crear una experiencia sensorial única.

El público reconoció con aplausos el trabajo del elenco y del equipo creativo al finalizar la función.