Gente
|
Cultura

La ópera ‘Monkey’ conquista al público mazatleco con una puesta fuera de lo tradicional

El Teatro Ángela Peralta se convirtió en un escenario de fantasía y espiritualidad con la puesta en escena, una innovadora ópera de Jorge Sosa y Cerise Lim Jacobs que cautivó al público por su impactante propuesta visual y escénica.
Marisela González |
24/05/2026 13:11
24/05/2026 13:11

Con una combinación de ópera, teatro físico, máscaras, títeres y proyecciones, la puesta en escena de “Monkey” ofreció una experiencia inmersiva que sorprendió al público mazatleco en el Teatro Ángela Peralta.

La obra, inspirada en la leyenda del Rey Mono, contó con la dirección escénica de Ragnar Conde y la dirección musical de Alberto Alonzo Carrera, quienes lograron una atmósfera llena de fantasía, combate escénico y espiritualidad.

La ambiciosa producción destacó por su estética visual y por romper con los formatos tradicionales de la ópera, llevando al escenario una propuesta contemporánea que fue ovacionada por los asistentes.

Además de su fuerza visual, la obra logró conectar con los asistentes a través de una narrativa dinámica y emotiva, en la que la música, el movimiento y los elementos escénicos se integraron para crear una experiencia sensorial única.

El público reconoció con aplausos el trabajo del elenco y del equipo creativo al finalizar la función.

  • $!Sarah Taylor, Jorge Sosa, Carlos Amado, Lucía Salazar (atrás), Cerise Lim Jacobs, Silvia Ortega y Jorge Sosa Predrosa.
    Sarah Taylor, Jorge Sosa, Carlos Amado, Lucía Salazar (atrás), Cerise Lim Jacobs, Silvia Ortega y Jorge Sosa Predrosa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Zoila Fernández, Anabel Guzmán y Yuridia Portillo.
    Zoila Fernández, Anabel Guzmán y Yuridia Portillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Iriana Gómez, Karla Sánchez, Chava Banuva, Sandra Acosta y David Solano.
    Iriana Gómez, Karla Sánchez, Chava Banuva, Sandra Acosta y David Solano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Johana Lira y Josefina Gómez.
    Johana Lira y Josefina Gómez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sergio Castro y Lupita Torres.
    Sergio Castro y Lupita Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Maxine Rojas, Sury Romo y Taide Escobar.
    Maxine Rojas, Sury Romo y Taide Escobar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sofía Tirado y Mónica Sánchez.
    Sofía Tirado y Mónica Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El coro infantil participó en la puesta en escena de “Monkey”, aportando emotividad y fuerza a la producción presentada en el TAP.
    El coro infantil participó en la puesta en escena de “Monkey”, aportando emotividad y fuerza a la producción presentada en el TAP. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ragnar Conde, director escénico de “Monkey”, que logró cautivar al público con una propuesta visual y teatral fuera de lo convencional, agradeció al elenco su entrega en el escenario y a los presentes su asistencia al teatro.
    Ragnar Conde, director escénico de “Monkey”, que logró cautivar al público con una propuesta visual y teatral fuera de lo convencional, agradeció al elenco su entrega en el escenario y a los presentes su asistencia al teatro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alberto Alonzo Carrera dirigió a la Camerata Mazatlán en la velada.
    Alberto Alonzo Carrera dirigió a la Camerata Mazatlán en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fantasía, espiritualidad y combate escénico se fusionaron en la impactante puesta en escena de “Monkey”.
    Fantasía, espiritualidad y combate escénico se fusionaron en la impactante puesta en escena de “Monkey”. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La puesta en escena está inspirada en la leyenda del Rey Mono.
    La puesta en escena está inspirada en la leyenda del Rey Mono. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Teatro Ángela Peralta
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube