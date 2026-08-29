Vivimos en tiempos difíciles, de constante amenaza social, una inseguridad de hace mucho tiempo, es aquí donde la paz interior cobra una mayor importancia, porque esto nos desgasta mucho más de lo que a veces se nota, existen personas que viven rodeadas de noticias violentas, que generan desconfianza, miedo a salir, mucha tensión, económica o sensación de incertidumbre, el cuerpo y la mente empiezan a permanecer en “modo alerta”, y mantener ese estado durante mucho tiempo, termina robando la paz interior.
No es sólo miedo físico, también aparece cansancio mental, irritabilidad, dificultad para confiar, sensación de vacío o desesperanza, la impresión de que ya no existe tranquilidad en ningún lugar. En muchos sitios, digamos que gran parte de nuestro País, la gente lamentablemente aprende a normalizar cosas que antes parecían impensables. Esto puede volver a las personas más duras, más aisladas o emocionalmente agotadas.
Pero algo muy importante, perder la paz no significa que sea imposible recuperarla, a veces la paz deja de ser ausencia de problemas y se vuelve algo más pequeño y más íntimo: elegir con cuidado que consume tu mente, conservar vínculos humanos reales, mantener rutinas que te hagan sentir estable, no dejar que el miedo defina toda tu identidad.
También ayuda aceptar que una persona no puede controlar el País, la violencia o el futuro entero, lo que sí puede curar es su espacio interno y las personas que ama. Esa paz quizá ya no sea ingenua, pero puede ser más consciente y resistente. Recuperar la paz interior rara vez ocurre de golpe, generalmente empieza cuando una persona deja de pelear todo el tiempo con lo que siente y comienza a reconstruir pequeñas cosas que le devuelven estabilidad.
Algunas cosas que realmente ayudan son dormir y descansar mejor, la mente cansada ve todo más oscuro y más amenazante. Reducir el exceso de noticias y redes que alimentan miedo o enojo constantemente, tener una rutina sencilla, como caminar, hacer ejercicio, cocinar, ordenar un espacio, salir al sol, esto simple estabiliza mucho.
Hablar con alguien de confianza en lugar de cargar todo en silencio, aprender a estar a solas sin llenarse de ruido todo el tiempo, volver a actividades que antes daban sentido o tranquilidad: música, lectura, espiritualidad, mar, naturaleza, o arte, aceptar que hay cosas fuera de control, mucha ansiedad nace de intentar controlar el futuro completo.
La paz interior no significa vivir sin problemas, significa que, en medio de dificultades, tu mente ya no está en guerra permanente contigo mismo.