La Primaria Josefa Ortiz de Domínguez celebra su Festival Navideño 2025

Con un ambiente lleno de entusiasmo y espíritu navideño, la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez llevó a cabo su Festival Navideño 2025, bajo el tema “El Grinch se roba la Navidad”.

El evento, que tuvo lugar en el Teatro de la UAS, reunió a estudiantes, docentes y familias, quienes disfrutaron de un variado programa artístico preparado por los distintos grupos del plantel.

Los alumnos participaron en diversos bailables representando personajes y elementos tradicionales de la Navidad, como galletas de jengibre, caramelos, regalos, cascanueces, renos y estrellas, cada uno guiado por sus respectivas maestras.

Además, el festival contó con la presentación de un coro navideño integrado por estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, dirigido por la soprano María Devaki Murillo, directora del Coro Ángela Peralta.

El cierre del programa estuvo a cargo de un emotivo coro general con la participación de todos los grupos de la escuela, acompañados por el tenor Ezequiel Ojeda, dejando un mensaje de unión, alegría y celebración propia de estas fechas decembrinas.