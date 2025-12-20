Gente
La Primaria Josefa Ortiz de Domínguez celebra su Festival Navideño 2025

Alumnos presentaron el festival titulado ‘El Grinch se roba la Navidad’, con bailables, coros y coloridas participaciones que llenaron de alegría el escenario
Marisela González |
20/12/2025 13:03
Con un ambiente lleno de entusiasmo y espíritu navideño, la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez llevó a cabo su Festival Navideño 2025, bajo el tema “El Grinch se roba la Navidad”.

El evento, que tuvo lugar en el Teatro de la UAS, reunió a estudiantes, docentes y familias, quienes disfrutaron de un variado programa artístico preparado por los distintos grupos del plantel.

Los alumnos participaron en diversos bailables representando personajes y elementos tradicionales de la Navidad, como galletas de jengibre, caramelos, regalos, cascanueces, renos y estrellas, cada uno guiado por sus respectivas maestras.

Además, el festival contó con la presentación de un coro navideño integrado por estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado, dirigido por la soprano María Devaki Murillo, directora del Coro Ángela Peralta.

El cierre del programa estuvo a cargo de un emotivo coro general con la participación de todos los grupos de la escuela, acompañados por el tenor Ezequiel Ojeda, dejando un mensaje de unión, alegría y celebración propia de estas fechas decembrinas.

  • $!Integrantes del coro navideño de tercero, cuarto y quinto grado, dirigidos por la soprano María Devaki Murillo.
    Integrantes del coro navideño de tercero, cuarto y quinto grado, dirigidos por la soprano María Devaki Murillo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alumnos de Primer Grado “A” participaron con el bailable La Villa en fiesta, caracterizados como galletas de jengibre.
    Alumnos de Primer Grado “A” participaron con el bailable La Villa en fiesta, caracterizados como galletas de jengibre. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El grupo de Segundo Grado “A” llenó el escenario de color y alegría con el número Los caramelos.
    El grupo de Segundo Grado “A” llenó el escenario de color y alegría con el número Los caramelos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alumnos de Primer Grado “A” se personificaron de galletas de jengibre, aquí junto a sus profesoras Alejandra Osuna y Teresita Ortega.
    Alumnos de Primer Grado “A” se personificaron de galletas de jengibre, aquí junto a sus profesoras Alejandra Osuna y Teresita Ortega. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los niños de Segundo Grado junto a las profesoras Aolanis López y Karla Muñoz.
    Los niños de Segundo Grado junto a las profesoras Aolanis López y Karla Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Jesús Gabriel Díaz Ávila y Diego Gael López Barraza.
    Jesús Gabriel Díaz Ávila y Diego Gael López Barraza. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Silvana Corona, Isabella Bernal, América Tirado, Valentina Lomelí, Karime Díaz y Ailyn Flores.
    Silvana Corona, Isabella Bernal, América Tirado, Valentina Lomelí, Karime Díaz y Ailyn Flores. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los chicos de Sexto Grado junto a los profesores Ignacio Larrañaga y Vanessa Morales.
    Los chicos de Sexto Grado junto a los profesores Ignacio Larrañaga y Vanessa Morales. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Monserrat García, Karely Salinas y Maya Chávez.
    Monserrat García, Karely Salinas y Maya Chávez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los chicos de Tercer Grado fueron unos lindos soldaditos.
    Los chicos de Tercer Grado fueron unos lindos soldaditos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alumnos de Quinto Grado “A” representaron a Los renos, contagiando al público del espíritu navideño.
    Alumnos de Quinto Grado “A” representaron a Los renos, contagiando al público del espíritu navideño. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Omar Gutiérrez y Ezequiel Ojeda, personificaron a El Grinch y a Santa Clos.
    Omar Gutiérrez y Ezequiel Ojeda, personificaron a El Grinch y a Santa Clos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El Grinch en su intento de robar la Navidad.
    El Grinch en su intento de robar la Navidad. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabel Contreras e Iris Alcaraz.
    Elizabel Contreras e Iris Alcaraz. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los padres de familia disfrutaron el festival que presentaron sus hijos.
    Los padres de familia disfrutaron el festival que presentaron sus hijos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
