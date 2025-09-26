Gente
La puesta en escena ‘Y fuimos héroes’ emociona al público

Los asistentes disfrutaron con entusiasmo la puesta en escena, presentada como parte del programa de Escena Mazatlán 2025
Marisela González |
26/09/2025 11:24
La magia del teatro se hizo presente una vez más en el corazón del puerto con la presentación de la obra “Y fuimos héroes”, una propuesta escénica que conmovió y dejó huella entre los asistentes del Teatro Ángela Peralta, dentro de la cartelera del festival Escena Mazatlán 2025.

La velada reunió a un nutrido público que ovacionó al finalizar la función al elenco encabezado por los primeros actores Óscar Narváez y Luis Rábago, consagradas figuras de la Compañía de Teatro Nacional.

Con una narrativa cargada de emoción, simbolismo y memoria colectiva, la obra ofreció una experiencia teatral intensa y profundamente humana, destacándose por su dirección sólida y actuaciones comprometidas.

El evento reafirma el compromiso del festival Escena Mazatlán con las artes escénicas de calidad, celebrando el talento nacional y fortaleciendo la oferta cultural del destino.

  • $!Lucy Magaña, Victoria García y Lourdes Fuentevilla.
    Lucy Magaña, Victoria García y Lourdes Fuentevilla. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Mariela Moreno, el Padre Alfredo Spigarolo, Érika Valdez y Cuauhtémoc Murúa.
    Mariela Moreno, el Padre Alfredo Spigarolo, Érika Valdez y Cuauhtémoc Murúa. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!José Luis Lizárraga y Ángeles Escalante.
    José Luis Lizárraga y Ángeles Escalante. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Janette Hernández, Adriana Miranda e Itzayana Olivarez.
    Janette Hernández, Adriana Miranda e Itzayana Olivarez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Paulina Sarmiento y Alejandro Arellano.
    Paulina Sarmiento y Alejandro Arellano. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Josefina Sanabria, Noemi Ortega, Joel Emilio Rasura y Yadira López.
    Josefina Sanabria, Noemi Ortega, Joel Emilio Rasura y Yadira López. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Marian y Neil Estrada.
    Marian y Neil Estrada. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandro Dosantos, José Armando Bouciéguez, Xavier Velarde, Ruth Ibarra, Faviola Pérez, Danna Paola Bouciéguez y Denisse Patrón.
    Alejandro Dosantos, José Armando Bouciéguez, Xavier Velarde, Ruth Ibarra, Faviola Pérez, Danna Paola Bouciéguez y Denisse Patrón. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Michelle Moreno, Fernanda Simental, José Luna, Emmanuel García, Silvia Flores, Ángel Inzunza, Helena Gorian y Alonso Caro.
    Michelle Moreno, Fernanda Simental, José Luna, Emmanuel García, Silvia Flores, Ángel Inzunza, Helena Gorian y Alonso Caro. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Selena Angulo y Alfredo Sarmiento junto a Alfredito.
    Selena Angulo y Alfredo Sarmiento junto a Alfredito. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Se presenta con éxito la puesta en Escena “Y fuimos héroes”, en el teatro Ángela Peralta.
    Se presenta con éxito la puesta en Escena “Y fuimos héroes”, en el teatro Ángela Peralta. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Luis Rábago
    Luis Rábago ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Óscar Narváez
    Óscar Narváez ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
