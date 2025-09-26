La puesta en escena ‘Y fuimos héroes’ emociona al público

La magia del teatro se hizo presente una vez más en el corazón del puerto con la presentación de la obra “Y fuimos héroes”, una propuesta escénica que conmovió y dejó huella entre los asistentes del Teatro Ángela Peralta, dentro de la cartelera del festival Escena Mazatlán 2025.

La velada reunió a un nutrido público que ovacionó al finalizar la función al elenco encabezado por los primeros actores Óscar Narváez y Luis Rábago, consagradas figuras de la Compañía de Teatro Nacional.

Con una narrativa cargada de emoción, simbolismo y memoria colectiva, la obra ofreció una experiencia teatral intensa y profundamente humana, destacándose por su dirección sólida y actuaciones comprometidas.

El evento reafirma el compromiso del festival Escena Mazatlán con las artes escénicas de calidad, celebrando el talento nacional y fortaleciendo la oferta cultural del destino.