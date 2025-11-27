Gente
|
De fiesta

La Reina Infantil del Carnaval 2024 cumple el sueño de Leilany Alesandra

Ángela Salazar organizó un emotivo festejo para Leilany Alesandra López Aguilar, quien anhelaba conocerla; el encuentro se convirtió en un acto de solidaridad al sumarse integrantes del Grupo Reto Mazatlán, asociación dedicada a apoyar a personas con enfermedades terminales.
Marisela González |
27/11/2025 13:27
27/11/2025 13:27

En un ambiente lleno de emoción y fantasía, Ángela Salazar, Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2024, organizó un especial festejo para Leilany Alesandra López Aguilar, una pequeña admiradora que soñaba con conocerla.

Con su carisma característico, Ángela compartió tiempo con la niña, posó para fotografías y le dedicó palabras de afecto, convirtiendo la ocasión en un recuerdo inolvidable, ya que la temática de la reunión fue de la película Las Guerreras K-pop.

Lo que inició como una sorpresa para Leilany se transformó en un gesto de solidaridad cuando integrantes del Grupo Reto Mazatlán se sumaron a la celebración.

La asociación, presidida por Yadira Marcela Miranda, trabaja desde hace años brindando acompañamiento y apoyo emocional a personas que enfrentan enfermedades terminales, y en esta ocasión quisieron contribuir a fortalecer el sentido humano del encuentro.

Familiares, amigos e integrantes de la organización disfrutaron de una celebración cálida y significativa, donde Ángela Salazar demostró nuevamente su carisma y compromiso social, participando activamente en actividades que fomentan la unión y la sensibilidad hacia quienes enfrentan momentos difíciles.

  • $!Leilany Alesandra cumple su sueño de conocer a Ángela Salazar, en un encuentro lleno de sonrisas y cariño, aquí junto a Las Guerreras del K-pop.
    Leilany Alesandra cumple su sueño de conocer a Ángela Salazar, en un encuentro lleno de sonrisas y cariño, aquí junto a Las Guerreras del K-pop. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Leilany Alesandra entre Daniela Alejandra Aguilar Zarate y Hugo Alberto García Tiznado
    Leilany Alesandra entre Daniela Alejandra Aguilar Zarate y Hugo Alberto García Tiznado ( Fotos: Cortesía)
  • $!Integrantes del Grupo Reto Mazatlán se sumaron al festejo, aportando un mensaje de solidaridad y acompañamiento.
    Integrantes del Grupo Reto Mazatlán se sumaron al festejo, aportando un mensaje de solidaridad y acompañamiento. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Familiares, amigos e integrantes de la organización disfrutaron de la celebración.
    Familiares, amigos e integrantes de la organización disfrutaron de la celebración. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El festejo combinó la alegría del Carnaval con un gesto de apoyo hacia quienes enfrentan enfermedades terminales.
    El festejo combinó la alegría del Carnaval con un gesto de apoyo hacia quienes enfrentan enfermedades terminales. ( Fotos: Cortesía)
#Festejo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube