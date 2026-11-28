El mes de diciembre tiene una manera especial de tocar nuestros sentimientos, las luces, los villancicos, las reuniones familiares, las posadas y los recuerdos nos pueden llenar de alegría, pero también nos pueden despertar una profunda nostalgia por las personas que ya no están, por los tiempos que vivimos y por las etapas de la vida que quedaron atrás.
A veces, lo que mas extrañamos no es solamente una persona, sino la vida que compartimos con ella: las conversaciones, las costumbres, las risas y la sensación de sentirnos acompañados.
La soledad durante diciembre no siempre significa estar sin personas, a veces significa sentir la ausencia de alguien con quien quisiéramos compartir ese momento.
Es aceptar nuestros sentimientos sin juzgarnos, no tenemos que estar alegres solamente porque es navidad. Podemos sentir tristeza, recordar a quienes hemos perdido y, al mismo tiempo, disfrutar de algunos momentos.
Si sentimos ganas de llorar, podemos permitirnos hacerlo. Si no tenemos deseos de asistir a una reunión, podemos elegir una celebración mas tranquila. Si un recuerdo nos hace sonreír, podemos disfrutarlo sin sentir culpa.
La tristeza no es una falta de fortaleza , es una expresión de nuestro amor, de nuestros vínculos y de nuestra historia.
Debemos aprender a convivir con los recuerdos, ellos forman parte de nuestra identidad, en lugar de intentar de borrarlos, podemos darle un lugar especial. Podemos ver fotografías, preparar una receta que compartíamos con alguen querido, contar anédotas o dedicar unos minutos a recordar lo que esa persona nos enseñó.
Recordar no significa quedarse en el pasado, significa reconocer que algunas personas siguen viviendoen nosotros a través de lo que nos dieron.
Podemos combatir la soledad con pequeños acercamientos, no siempre necesitamos una gran reunión para sentirnos acompañados, en ocasiones una conversacionsincera puede hacer una gran diferencia.
Llamar a un amigo con quien hace tiempo no hablamos, invitar a alguien a un café, visitar a un familiar o a un vecino, participar en actividades culturales o comunitarias si nos agradan.
Proponer un encuentro sencillo, sin la obligación de organizar una gran reunión. Tambien es importante recordar que podemos que podemos tomar la iniciativa, a veces otras personas no se acercan porque desconocen cómo nos sentimos.
La nostalgia suele llevarnos a comparar el presente con un pasado que recordamos con cariño, podemos agradecer lo vivido sin exigirle al presente que sea igual.
Si la soledad se vuelve persistente, nos impide disfrutar de casi todo o afecta a nuestro sueño y nuestras actividades cotidianas, buscar apoyo psicológico nos ayudara, no tenemos que afronatr todo en silencio.