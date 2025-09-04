Lanzan una chuza por la educación de la niñez sinaloense

Con el objetivo de contribuir e la formación social, vocacional y emprendedora de la niñez sinaloense, Proeduca Sinaloa I.A.P realizó la novena edición de su tradicional Torneo de Boliche con Causa.

En esta ocasión, esta fiesta deportiva y solidaria reunió a 12 equipos de reconocidas empresas, todas ellas comprometidas con la niñez sinaloense, empresas como Coppel, Arcos áreas comerciales, ConCrédito, Sushi Factory, SkyFood, Tracarsin y Duoclinik.

Cabe destacar que este torneo se ha consolidado como un evento esperado, ya que cada lanzamiento tiene un propósito mayor, apoyar la educación de niños y niñas en más de 100 escuelas de Sinaloa , donde los recaudado con este torneo contribuirá a la meta 2025 de Proeduca, atender a más de 7 mil estudiantes de Culiacán y Mazatlán con el programa de emprendimiento infantil.