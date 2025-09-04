Gente
Lanzan una chuza por la educación de la niñez sinaloense

Proeduca Sinaloa realiza el noveno Torneo de Boliche con causa, en la que participan 12 equipos, con el objetivo de contribuir a su formación social y vocacional
Leopoldo Medina |
04/09/2025 14:11
Con el objetivo de contribuir e la formación social, vocacional y emprendedora de la niñez sinaloense, Proeduca Sinaloa I.A.P realizó la novena edición de su tradicional Torneo de Boliche con Causa.

En esta ocasión, esta fiesta deportiva y solidaria reunió a 12 equipos de reconocidas empresas, todas ellas comprometidas con la niñez sinaloense, empresas como Coppel, Arcos áreas comerciales, ConCrédito, Sushi Factory, SkyFood, Tracarsin y Duoclinik.

Cabe destacar que este torneo se ha consolidado como un evento esperado, ya que cada lanzamiento tiene un propósito mayor, apoyar la educación de niños y niñas en más de 100 escuelas de Sinaloa , donde los recaudado con este torneo contribuirá a la meta 2025 de Proeduca, atender a más de 7 mil estudiantes de Culiacán y Mazatlán con el programa de emprendimiento infantil.

