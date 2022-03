Las hermanas, Isabella y Luciana Lizárraga, son apasionadas del ajedrez

“Es una historia muy cómica, cuando yo tenía 4 años, mi papá un día estaba jugando ajedrez en la computadora y yo me acerqué y le pregunté qué estaba jugando y me dijo que era ajedrez, que era un juego en el que movía las piezas, me empezó a explicar cómo y desde ese momento yo le dije a mi mamá, ‘yo quiero jugar eso’, entonces, mi mamá me dijo ‘claro que sí, vamos a empezar’, y buscamos y encontramos la Escuela Cruz Lizárraga, ahí conocimos al profesor Luis Leyva, que es mi entrenador desde hace 10 años, y ya vamos para los 11”, explicó Isabella.

“Poco a poco fui jugando, al principio fue muy difícil para mí, porque en los primeros torneos que me mandaban yo perdía, hasta que, en un torneo, en la Playa Acaya, terminé ganando, y creo que eso fue lo que me faltaba para impulsarme a querer jugar más”.

Ese triunfo lo logró después de dos años arduo de entrenamiento, lo que recuerda con mucho entusiasmo.

“Al principio me desanimé porque era muy difícil, ya que no hay muchas mujeres jugando ajedrez y en los torneos nos ponen a veces a jugar con personas mayores que nosotras, con mayor experiencia y nos desanimábamos, pero era mi mamá quien siempre nos impulsó al decirnos, van a ver que cuando ganen se van a sentir muy bien, la verdad se sintió súper padre y seguimos jugando”, dice.

Para Isabella, el apoyo fundamental de sus padres, Reyna López y Vladimir Lizárraga, así como del entrenador, Luis Leyva Trujillo, fue pieza clave para que ella siguiera en la práctica de este deporte.

“Siento que desde la primera vez que vi jugar a mi papá, quise jugar. La primera vez que gané, que fue en el Torneo de Reyes, según yo ya era la última vez que iba a jugar porque estaba muy desanimada, le dije a mi mamá que ya iba hacer el último, que estaba muy chiquita y que no iba a ganar; y fue mi mamá quien me dijo, ‘este será el último, solo esfuérzate y ya no te voy a traer’. Y recuerdo que cuando me dijeron ‘ganaste tú’, fue una sensación tan bonita que no puedo describir lo que sentí, que después de dos años de trabajo era un triunfo propio, se sintió muy bonito”.

El ser un deporte tranquilo, que se juega sobre una mesa, sin mucho movimiento físico, no le importó a la adolescente que se enamoró del ajedrez de inmediato.

“En la primera clase que fui, yo dije ‘aquí me quedo’, fui y recuerdo que me recibieron como una familia, todavía veo a algunos de los muchachos que estaba ahí originalmente, además siempre el profesor Luis me decía ‘vamos, sí puedes, sí lo vas a lograr’, siempre veíamos a futuro y ahí vamos, hasta ahorita.