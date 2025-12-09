Las pequeñas Eileen, Noelia y Elisa inician su camino por el título de Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026

Con una mirada llena de seguridad y alegría, el rostro de cada una refleja la esencia primordial del Carnaval de Mazatlán, donde el brillo, la música y la unión, juegan el papel central de la celebración.

Cada una de ellas con su propia historia por contar y su destellante personalidad, para adentrarse en un proceso que combina disciplina, alegría y los sueños arraigados desde años atrás.

El puerto se prepara para vivir una nueva edición de su máxima fiesta y entre los primeros destellos de emoción, se hacen presente Eileen, Noelia y Elisa, las tres niñas que aspiran a convertirse en Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba La Tambora!”.

Eileen: La niña que soñó con ser parte de la máxima fiesta

Para Eileen Cruz Corona, de 11 años, la candidatura es la culminación de un anhelo que la ha acompañado desde muy pequeña, pues siempre quiso participar en el Carnaval, donde veía bailar a las reinas y sentía que ese era su lugar, pero que fue este 2025 cuando pudo sumarse y no ocultó su emoción.

“Estoy muy feliz porque siempre quise estar ahí, nunca había podido, pero ahora ya estoy muy contenta. A mí siempre me gustó bailar, siempre veía a las reinas y decía ‘yo también quiero’, y aquí estamos”, comentó.

“Siendo candidata estoy muy feliz, porque también he conocido a más gente, las demás candidatas, mis amigas y los candidatos, son super buena onda”, agregó.

Para la pequeña, la felicidad no solo recae en el ser candidata, sino también en conocer a más personas e insiste en que la competencia no se vive con rivalidad, sino con compañerismo.

“La verdad es que no estamos haciendo competencia así como que somos rivales, lo que importa aquí son los votos y nosotras estamos súper divertidas las tres y somos muy buenas amigas”, declaró.

En su estrategia para ganarse al público, Eileen apuesta por su carisma, pues en sus salidas a ‘botear’ lo hace con entusiasmo y entre risas, cuenta como han decidido apoyarla solo por la alegría que transmite.

Por tal motivo, su preparación de cara a las manifestaciones previas a la elección es algo que le emociona, porque además de disfrutar del ambiente y los carros decorados, tendrá cierta cercanía con la gente para tratar de conseguir su apoyo en la recta final.

“Ya me estoy preparando con el vestido y las demás cosas, todo el mundo que veo me dice que se quiere subir conmigo en los carros de las manifestaciones, y me siento muy contenta de que me quieran apoyar”, dijo.

Con una madurez poco común en su edad, Eileen aclaró que no está obsesionada con ganar, para ella lo más importante es la actitud y conectar con las personas.

Aun así, confiesa que le ilusiona lograr quedarse con la corona, para poder llevar un vestido hermoso y pasear en una carroza inspirada en sirenas, conchas y estrellas marinas, en tonos lila y verde agua.

“Siempre me han dicho que la actitud es lo más importante. Yo sé que es competencia y si no gano, no pasa nada, pero la verdad es que sí estoy muy emocionada por los vestidos y las carrozas, y me gustaría ganar y disfrutar al máximo la fiesta”.

En su mensaje final, Eileen compartió unas palabras para todas las personas que la apoyan y las niñas que en un futuro quisieran competir por esta corona, recordando que no importa cuánto dinero se tenga, sino el esfuerzo y la dedicación por alcanzar una meta.

“Agradezco a todas las personas que me están apoyando, estoy super agradecida y les quiero decir que los amo mucho, todo está muy alegre y gracias a ustedes por el apoyo”, dijo.

“Esto no es de si tienes tanto dinero o no, es salir a botear, todos los días tú te vas esforzando más y puedes cumplir tu sueño”.

Noelia: Tradición familiar, brillo y un sueño por cumplir

En Noelia Vega Covarrubias, el entusiasmo por el Carnaval de Mazatlán viene desde el hogar, al crecer viendo desfiles, el combate naval y coronaciones, además de tener familiares y amigas que fueron reinas infantiles, razón por la no dudo en decir que sí al buscar ser la nueva joven soberana.

Con una emoción a flor de piel, la pequeña de 8 años recuerda con claridad el momento en el que le confirmaron que había sido elegida candidata, sintiéndose feliz de poder vivir de cerca aquello que siempre observó desde el público.

“Me sentí muy feliz cuando me dijeron que sí era candidata, pues siempre había querido estar en el Carnaval y en una coronación, por lo que más me gustó fue eso, saber que podía estar en el Carnaval y ver de cerca todo”, comentó.

“Siempre le había dicho a mi mamá que quería ser candidata a Reina Infantil, cuando me mostraron el cartel de convocatoria, les dije que sí quería y me dio mucho gusto porque siempre he querido ser reina infantil”, agregó.

Además, en su historia familiar existe un antecedente que fortalece aún más esta ilusión, pues su tía Brissia Marina Covarrubias Galindo (Brissia I), fue Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán en 1981.

Ese recuerdo que todavía se conserva a través de fotografías y anécdotas, ha mantenido vivo en la familia el deseo de que una nueva generación vuelva a vivir la experiencia, por lo que, para Noelia, participar este año significa continuar con una tradición que la llena de orgullo.

En su proceso para poder conseguir el voto de la gente, Noelia apuesta por un gesto sencillo pero efectivo, una frase especial para cada persona que se cruce en su camino, con una actitud llena de alegría y diversión.

“Para ganarme el voto de la gente, les digo que. Si quieren votar por mí, soy la de la porra amarilla. Mis amigos me dicen que soy muy alegre y divertida, creo que eso me ayudará también”, dijo.

Sobre las manifestaciones, expresó estar emocionada por ver las pancartas y el ambiente festivo que se forma en estos desfiles previos, pues para ella, lo importante no es competir por encima de sus compañeras, sino divertirse y disfrutar del proceso.

“Me emociona mucho ver a la gente que me apoya, a las demás candidatas en sus carros, con sus cartelones, sus camisetas, son de mis partes favoritas del carnaval, es como un predesfile”, declaró.

Para Noelia, el entusiasmo por portar la corona de Reina Infantil se complementa con la emoción de subirse a su carro alegórico y representar el Carnaval de Mazatlán con alegría, pues sueña con una carroza vistosa acorde a la temática de la ‘tambora’, vistiendo un hermoso vestido amarillo fuerte, elegante y llamativo.

“Lo que más deseo de ganar es poder subirme a mi carro alegórico y ayudar a la gente”.

Finalmente, Noelia compartió un mensaje tanto para todas aquellas personas que la apoyan, como a las niñas que sueñan en algún día convertirse en Reina Infantil de la máxima fiesta porteña.

“Ser candidata es algo que se siente muy alegre, es como magia el Carnaval. Si quieren, que se animen, porque es algo muy divertido y pueden conocer a muchas amigas”, dijo.

“Gracias a todos por el apoyo, sería muy feliz si pudiera ganar, pero también es divertido. El Carnaval siempre es una fiesta importante para Mazatlán, porque es divertida”.