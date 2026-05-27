$!Laura Sánchez: 30 años de dar su mejor cara en Noroeste

En octubre de 1996, Laura Sánchez Zamora cruzó por primera vez las puertas de Noroeste. Había llegado una oportunidad de trabajo temporal en el área de anuncios clasificados para cubrir una incapacidad. Parecía un capítulo breve, sin embargo, aquellos tres meses se transformaron, día a día y página a página, en casi 30 años de entrega. Las oficinas dejaron de ser un lugar de trabajo para convertirse en una segunda casa, donde Laura no solo atendió clientes, sino que escribió su historia personal. “Llegué por el llamado de una amiga hace casi 30 años”, recuerda Laura. “Me dijo que había un espacio en atención al cliente. Iba a ser algo pasajero, para cubrir una incapacidad... y aquí me quedé”. Tres décadas después, sigue siendo parte del rostro de Noroeste en la atención de sus clientes y está a días de jubilarse. Mantener las ganas de levantarse cada mañana para acudir al trabajo y dar su mejor cara a la gente durante casi 30 años habla del afecto. Para Laura, más allá de los números, su permanencia habla de un agradable entorno. "En mi área siempre fuimos un equipo, y eso es lo más importante; es lo que te mantiene viva, la ilusión de venir a trabajar cada día”. En estos 30 años, ha tenido días ligeros y días que se sintieron como una cuesta arriba. Pero al mirar atrás, el balance de Laura es bueno. “Siempre salimos adelante”. “La verdad ha habido buen ambiente, en mi área siempre ha habido buen equipo. Y eso es muy importante para que tú mantengas cada día la ilusión de venir. También ha habido momentos de crisis, como todo, que pudimos superar como el equipo que hemos sido”, comparte. “Gracias a Dios, a los jefes que también siempre dieron todo de ellos para que estuviéramos contentos”.

Laura Sánchez, al frente del Centro Integral de Servicios.

Treinta años dando su mejor rostro en Noroeste.

La escuela Aunque se había dedicado al trabajo de oficina, cuando llegó a Noroeste, todo fue nuevo para Laura. “Yo venía de hacer un trabajo muy manual. Yo había trabajado con máquina de escribir y me sorprendí mucho cuando me pusieron frente una computadora, yo no sabía ni cómo encenderla”, recuerda. Le tocó aprender, adaptarse a la evolución tecnológica, y aunque en un inicio tuvo ganas de “correr”, al final demostró que su capacidad de transformarse era tan fuerte como su deseo de quedarse. “En ese entonces, yo le comenté a la muchacha que me invitó a trabajar este tiempo. ¿Sabes qué? Le dije, ‘No la voy a hacer. Yo ya no regreso’. Y me dijo ella, ‘tómalo como un reto. Siempre tenemos que ir hacia adelante y nunca darnos por vencidos y vas a ver que poco a poco estas nuevas herramientas, que son para ti algo nuevo, vas a empezar a familiarizarte, a saberlas usar’. Y sí, nos dieron un pequeño curso de Excel, de Word, en el área de fotomecánica y aprendí”. Noroeste fue para Laura también una escuela, además de avanzar con las tecnologías, aprendió diseño de publicidad, formar la página de anuncios clasificados durante dos años.

Laura Sánchez con su mamá y sus hijos.

Siempre mostrando su mejor cara a los clientes.



Con sus hijos y su nieto.

Compañeros que se vuelven familia.

Equipo de trabajo actual.