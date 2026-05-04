Lectores disfrutan velada literaria con Juan José Rodríguez

En un ambiente cálido y de convivencia cultural, el Club de Lectura Mario Vargas celebró su 25 aniversario con un encuentro especial que tuvo como invitado al escritor Juan José Rodríguez, quien presentó su libro El inextricable caso de la banda del Automóvil Gris.

La cita se llevó a cabo en las instalaciones de El Recreo, en el corazón del Centro Histórico, donde lectores y asistentes se dieron cita para compartir su gusto por la literatura y dialogar sobre la obra del autor.

Durante la velada, Rodríguez conversó con los presentes sobre los detalles de su libro, así como del proceso creativo que dio vida a esta historia, generando el interés y la participación de los asistentes.

El evento transcurrió entre comentarios, reflexiones y el entusiasmo de quienes forman parte de este club de lectura, consolidando una noche dedicada a las letras y a la celebración de la comunidad lectora.