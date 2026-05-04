Gente
|
Convivencia cultural

Lectores disfrutan velada literaria con Juan José Rodríguez

El Club de Lectura Mario Vargas festeja su 25 aniversario con la presentación del libro ‘El inextricable caso de la banda del Automóvil Gris’, en un ameno encuentro literario en el Centro Histórico
Marisela González |
04/05/2026 08:58
04/05/2026 08:58

En un ambiente cálido y de convivencia cultural, el Club de Lectura Mario Vargas celebró su 25 aniversario con un encuentro especial que tuvo como invitado al escritor Juan José Rodríguez, quien presentó su libro El inextricable caso de la banda del Automóvil Gris.

La cita se llevó a cabo en las instalaciones de El Recreo, en el corazón del Centro Histórico, donde lectores y asistentes se dieron cita para compartir su gusto por la literatura y dialogar sobre la obra del autor.

Durante la velada, Rodríguez conversó con los presentes sobre los detalles de su libro, así como del proceso creativo que dio vida a esta historia, generando el interés y la participación de los asistentes.

El evento transcurrió entre comentarios, reflexiones y el entusiasmo de quienes forman parte de este club de lectura, consolidando una noche dedicada a las letras y a la celebración de la comunidad lectora.

  • $!Lidia Mondragón, Antonio Caro y Guadalupe Calleros.
    Lidia Mondragón, Antonio Caro y Guadalupe Calleros. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Juan José Rodríguez, Miguel Ángel Estrada, Melly Peraza y Lupita Cárdenas.
    Juan José Rodríguez, Miguel Ángel Estrada, Melly Peraza y Lupita Cárdenas. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Clarisa Esparza y Lupita Cárdenas.
    Clarisa Esparza y Lupita Cárdenas. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Melly Peraza y Carmelita Medina.
    Melly Peraza y Carmelita Medina. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Fanny Medina y Guadalupe Lujano.
    Fanny Medina y Guadalupe Lujano. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Valero y Elena Castro.
    Karla Valero y Elena Castro. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Rosy Zamudio y Ketzaly Ibarra.
    Rosy Zamudio y Ketzaly Ibarra. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Joaquín López y Diego Topete.
    Joaquín López y Diego Topete. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Juan José Rodríguez posa con los organizadores del Club de Lectura Mario Vargas durante la celebración de su aniversario.
    Juan José Rodríguez posa con los organizadores del Club de Lectura Mario Vargas durante la celebración de su aniversario. ( Fotos: Noroeste /Juvencio Villanueva)
  • $!Juan José Rodríguez dedica y firma ejemplares de su libro a los asistentes.
    Juan José Rodríguez dedica y firma ejemplares de su libro a los asistentes.
#Cultura
#Juan José Rodríguez
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube