‘Legado Emocional’: un encuentro para sanar y transformar la historia personal

MAZATLÁN._ Con el propósito de generar un espacio de autoconocimiento, reflexión y sanación emocional, la Fundación MAPA Renacer invita al evento con causa “Legado Emocional: recupera el poder de tu historia personal”. El evento se llevará a cabo el jueves 5 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas, en el Salón Mar de Cortés del Hotel The Palms Resort Mazatlán. El encuentro reunirá a dos destacadas conferencistas: Shulamit Graber y Rayo Guzmán, quienes ofrecerán dos ponencias y un conversatorio enfocados en la resignificación de la historia personal y la liberación de patrones emocionales heredados. De acuerdo con el comité organizador encabezado por Karen Johnson, presidenta de la fundación MAPA, el evento según el mensaje trata de: “Un encuentro de autoconocimiento y reflexiones profundas. Atrévete a reconciliarte con el poder de tu historia personal, revisa tus patrones y creencias multigeneracionales que en ocasiones nos paralizan o nos bloquean”, se lee.

Shulamit Graber compartirá la conferencia “Herencia invisible”, donde abordará el impacto de las creencias heredadas y cómo liberarse de patrones familiares que limitan el crecimiento personal. ( )

Dos conferencias, una misma intención La primera conferencia, “Herencia invisible”, estará a cargo de Shulamit Graber, psicoterapeuta con más de 40 años de experiencia clínica, especialista en trauma, resiliencia y vínculos familiares. En su intervención, la experta abordará cómo las creencias heredadas moldean el presente y ofrecerá herramientas para liberarse de patrones familiares que ya no aportan bienestar. “Las creencias que heredamos no son nuestro destino, son solo el punto de partida”, sostiene Graber, quien ha dedicado su trayectoria a acompañar procesos de transformación emocional. Autora de los libros Agonía en la incertidumbre y Del sufrimiento al crecimiento, ha compartido su propio testimonio de vida tras superar un secuestro, experiencia que transformó en un camino de servicio y acompañamiento terapéutico.

Rayo Guzmán presentará la charla “Raíces y Alas”, enfocada en la escritura consciente como herramienta para procesar emociones y resignificar la historia de vida. ( )

Por su parte, Rayo Guzmán presentará la conferencia “Raíces y Alas”, centrada en la escritura como herramienta de sanación. Licenciada en Comunicación, maestra en Educación y especialista en Desarrollo Humano y Tanatología, Guzmán propondrá la escritura consciente como un recurso para procesar emociones y resignificar la historia personal. Con más de 18 años en la docencia universitaria y una sólida trayectoria como autora, ha publicado títulos como Cuando mamá lastima, La vida después de mi ex y la novela Coyote Balcánico. Su trabajo la ha llevado a foros en México, Estados Unidos y Sudamérica. Un espacio para dialogar y reprogramar la vida El programa contempla también el conversatorio “Resetea, resignifica y reprograma tu vida”, un espacio de reflexión conjunta donde los asistentes podrán formular preguntas, compartir inquietudes y conectar con otros participantes en un ambiente de respeto y empatía. En un mensaje de invitación, Rayo Guzmán convocó a la comunidad mazatleca a sumarse a esta causa. “Queremos compartir una tarde maravillosa con dos conferencias y un conversatorio íntimo y transformador, a beneficio de Fundación MAPA”, expresó. El costo del boleto es de 500 pesos y lo recaudado será destinado a los programas de apoyo de la fundación. Para mayores informes y adquisición de entradas está disponible el número de WhatsApp 669 270 3791. La invitación está abierta al público en general que desee iniciar o fortalecer su proceso de crecimiento personal en un entorno de acompañamiento profesional y sentido social. Para agendar Evento-ponencia: “Legado Emocional: recupera el poder de tu historia personal”. Invita: Fundación MAPA Renacer Ponentes: Shulamit Graber (Conferencia: Herencia invisible) y Rayo Guzmán (Conferencia: Raíces y Alas) Fecha: 5 de marzo Horario: De 16:00 a 20:00 horas Lugar: Salón Mar de Cortés del Hotel The Palms Resort Mazatlán. Costo del boleto: 500 pesos Informes: Al número de teléfono 669 270 3791.