Legado y orgullo: Venados de Mazatlán brinda por 80 años de tradición beisbolera

En una velada emblemática, Venados de Mazatlán conmemoró ocho décadas de historia con una cena de gala que combinó agradecimiento, homenaje y proyección hacia el futuro.

La celebración, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, congregó a directivos del club, patrocinadores, miembros administrativos y a ex jugadores que marcaron grandes épocas del equipo, así cómo a un número selecto de aficionados que han sido fieles testigos de la trayectoria rojiblanca.

Los anfitriones fueron José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Venados de Mazatlán; Ismael Barros, presidente del club, así como Lucio Toledo Pinto y Jesús Valdez, gerentes del club.

El ambiente estuvo cuidado al detalle, mesas elegantemente dispuestas, ambientación alusiva al aniversario y un tono que osciló entre lo formal y lo festivo.

Durante la noche, que coincidió con el cumpleaños de José Antonio Toledo Ortiz, los asistentes disfrutaron de una alfombra roja y de un pasillo donde se presentaron momentos hitos del club, sus campeonatos, la participación en la Serie del Caribe, así cómo a la afición entregada y la identidad mazatleca que ha acompañado a los Venados.

Toledo Ortiz, expresó en su mensaje el compromiso del equipo con la ciudad, su gente y el deporte.

Uno de los puntos emotivos fue el reconocimiento a personajes que han sido parte fundamental de la historia del club, tanto dentro como fuera del diamante.

En un gesto de gratitud, se entregaron placas y menciones especiales a quienes dedicaron años de esfuerzo y lealtad al proyecto, contribuyendo al legado de la organización.

Así como también se entregó galardones a Socios Comerciales y entre los reconocidos estuvo Editorial Noroeste, y pasó por el premio Adrián López Ortiz, director general de Noroeste.

La cena transcurrió entre brindis, música y proyección de un video conmemorativo que combinó imágenes históricas del equipo y escenas actuales, vinculando pasado, presente y futuro.

La noche finalizó con aplausos, fotografías grupales y un entusiasmo compartido, el de una institución que ha sabido mantenerse vigente y que ahora, al cumplir 80 años, mira hacia adelante con ilusión renovada.

Invitados especiales

Entre los ex peloteros de los rojos que estuvieron presentes fueron Miguel Ojeda, José Luis García, Christian Quintero, Roberto Saucedo, Francisco Campos y Héber Gómez, entre otros.

Amenizó

La agradable velada estuvo amenizada por el dueto, Los 2 de la S, quienes pusieron a los presentes a cantar y bailar al ritmo de la banda.

Reconocimientos

Los reconocimientos fueron Familia Comercial, Talento Mazatleco (Banda MS, Banda El Recodo, La Adictiva y Julio Preciado), Colaboradores de Oro (personal del club), Venados Históricos, Trayectoria Venados y mención honorífica a la memoria de Teodoro Mariscal, fundador de la Liga Mexicana del Pacífico e impulsor del beisbol en el invierno.