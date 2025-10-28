Gente
Legado y orgullo: Venados de Mazatlán brinda por 80 años de tradición beisbolera

El club Venados de Mazatlán celebra sus ocho décadas con una cena de gala que reunió a ex jugadores, directivos, patrocinadores y aficionados, en una noche cargada de emoción, reconocimiento a sus pilares históricos y promesa de un nuevo ciclo de gloria.
Marisela González |
28/10/2025 17:34
En una velada emblemática, Venados de Mazatlán conmemoró ocho décadas de historia con una cena de gala que combinó agradecimiento, homenaje y proyección hacia el futuro.

La celebración, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, congregó a directivos del club, patrocinadores, miembros administrativos y a ex jugadores que marcaron grandes épocas del equipo, así cómo a un número selecto de aficionados que han sido fieles testigos de la trayectoria rojiblanca.

Los anfitriones fueron José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Venados de Mazatlán; Ismael Barros, presidente del club, así como Lucio Toledo Pinto y Jesús Valdez, gerentes del club.

El ambiente estuvo cuidado al detalle, mesas elegantemente dispuestas, ambientación alusiva al aniversario y un tono que osciló entre lo formal y lo festivo.

Durante la noche, que coincidió con el cumpleaños de José Antonio Toledo Ortiz, los asistentes disfrutaron de una alfombra roja y de un pasillo donde se presentaron momentos hitos del club, sus campeonatos, la participación en la Serie del Caribe, así cómo a la afición entregada y la identidad mazatleca que ha acompañado a los Venados.

Toledo Ortiz, expresó en su mensaje el compromiso del equipo con la ciudad, su gente y el deporte.

Uno de los puntos emotivos fue el reconocimiento a personajes que han sido parte fundamental de la historia del club, tanto dentro como fuera del diamante.

En un gesto de gratitud, se entregaron placas y menciones especiales a quienes dedicaron años de esfuerzo y lealtad al proyecto, contribuyendo al legado de la organización.

Así como también se entregó galardones a Socios Comerciales y entre los reconocidos estuvo Editorial Noroeste, y pasó por el premio Adrián López Ortiz, director general de Noroeste.

La cena transcurrió entre brindis, música y proyección de un video conmemorativo que combinó imágenes históricas del equipo y escenas actuales, vinculando pasado, presente y futuro.

La noche finalizó con aplausos, fotografías grupales y un entusiasmo compartido, el de una institución que ha sabido mantenerse vigente y que ahora, al cumplir 80 años, mira hacia adelante con ilusión renovada.

Invitados especiales

Entre los ex peloteros de los rojos que estuvieron presentes fueron Miguel Ojeda, José Luis García, Christian Quintero, Roberto Saucedo, Francisco Campos y Héber Gómez, entre otros.

Amenizó

La agradable velada estuvo amenizada por el dueto, Los 2 de la S, quienes pusieron a los presentes a cantar y bailar al ritmo de la banda.

Reconocimientos

Los reconocimientos fueron Familia Comercial, Talento Mazatleco (Banda MS, Banda El Recodo, La Adictiva y Julio Preciado), Colaboradores de Oro (personal del club), Venados Históricos, Trayectoria Venados y mención honorífica a la memoria de Teodoro Mariscal, fundador de la Liga Mexicana del Pacífico e impulsor del beisbol en el invierno.

  • $!José Antonio Toledo y Lucía Pinto de Toledo.
  • $!Ismael Barros, José Antonio Toledo Ortiz y José Luis Urquidy.
  • $!Roberto Saucedo y Lizbeth de Saucedo.
  • $!José Luis “Chicken” García y Gaby de García.
  • $!Miguel Ojeda y Alma Pérez de Ojeda con su hijo Miguel.
  • $!Porfirio Mendoza, Isidro “Sid” Monge y Raúl Cano.
  • $!Christian Quintero y Laura Valenciana de Quintero.
  • $!Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, junto a Ismael Barros.
  • $!Héber Gómez y Nereyda Osuna.
  • $!Édgar Osuna y Hayde Fuentes de Osuna.
  • $!Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, junto a Humberto Barros, Titina Llausás de Barros, Ana Sofía Barros, Elena Zorrilla de Barros, Ismael Barros, Humberto Barros, Corina García de Barros e Ismael Barros Zorrilla.
  • $!Saíd Godínez e Ivanna Matamoros.
  • $!Ocean Rodríguez y Uma Ramírez.
  • $!Rosy Ríos y Rosy Beltrán de Buelna.
  • $!Isaac Urquijo y Gloria Frías de Urquijo.
  • $!Naty Uriarte e Ignacio Pérez.
  • $!Adrián López Ortiz y Elizabeth Peraza.
  • $!Vicente Castañeda y Juan Carlos Lizárraga.
  • $!Carlos Carrasco
  • $!Alfonso Gil Díaz y Teresa Gallo de Gil.
  • $!Ignacio Barros Cebreros y Corina García de Barros
  • $!Jesús “Chino” Valdez y Carmen de Valdez.
  • $!María Elena Álvarez y Salvador Navarrete.
  • $!Juan Francisco Cervantes Vargas y Verónica Ríos de Cervantes.
  • $!Bety Álvarez y Sergio Centeno.
  • $!José Ontiveros y Fabiola Verde.
  • $!Humberto Barros y Titina Llausás de Barros.
  • $!Alí Zamudio y Mayra Villa.
  • $!Laura Medina y Marío González.
  • $!Rosalia Rosales de Flores y José Ramón Flores.
  • $!Sebastián Martínez, Yolanda Portillo y Brenda Fragoza.
  • $!Elena Zorrilla de Barros e Ismael Barros entre sus hijos, Ismael y Ana Sofía.
  • $!Mónica Coppel y Juan Ramón Pérez.
  • $!Rafael Domínguez Kelly, Ana Aceves y Dora Alicia Sánchez.
  • $!Guillermo Trewartha Domínguez junto a su hija, Ana María Trewartha.
  • $!Colaboradores del Club Venados se toman la fotografía del recuerdo.
  • $!José Luis Martínez junto a su hijo, José Luis.
  • $!Luis Fernando Vázquez entre las mascotas de Venados, el Venny, Vennyto y Unicornia.
