Leovi Carranza, reconocido como Orgullo Mazatlán 2025

En un acto lleno de reconocimiento, Leovi Carranza Beltrán fue homenajeado como Orgullo Mazatlán 2025 por su compromiso con la economía del puerto.

Entre aplausos y felicitaciones, el empresario atunero recibió la distinción con la cual se celebró su trayectoria y el impacto positivo que ha generado en la comunidad mazatleca.

El homenaje tuvo lugar en el Estadio Teodoro Mariscal, donde se dieron cita representantes del sector empresarial, autoridades locales e invitados especiales.

Durante el acto, se destacó su papel como generador de empleo, su liderazgo en la modernización del sector pesquero y su constante compromiso con el impulso de Mazatlán como destino productivo y competitivo.

De manos de José Antonio Toledo Ortiz, director del Consejo Directivo de Venados de Mazatlán, Carranza Beltrán recibió la estatuilla creada por la organización de casa y que entrega a personalidades que por su carrera, desempeño, altruismo y demás han aportado a la sociedad mazatleca.

La ceremonia concluyó con fotografías, mensajes de felicitación y un ambiente de camaradería que reafirmó el orgullo de la comunidad mazatleca por quienes promueven el crecimiento del puerto a nivel regional, nacional e internacional.