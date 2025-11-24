Gente
Distinción

Leovi Carranza, reconocido como Orgullo Mazatlán 2025

El reconocido empresario atunero fue homenajeado en el Estadio Teodoro Mariscal por su contribución al desarrollo económico del puerto, en un evento social que reunió a autoridades, sector empresarial y figuras destacadas del puerto.
Marisela González |
24/11/2025 14:59
En un acto lleno de reconocimiento, Leovi Carranza Beltrán fue homenajeado como Orgullo Mazatlán 2025 por su compromiso con la economía del puerto.

Entre aplausos y felicitaciones, el empresario atunero recibió la distinción con la cual se celebró su trayectoria y el impacto positivo que ha generado en la comunidad mazatleca.

El homenaje tuvo lugar en el Estadio Teodoro Mariscal, donde se dieron cita representantes del sector empresarial, autoridades locales e invitados especiales.

Durante el acto, se destacó su papel como generador de empleo, su liderazgo en la modernización del sector pesquero y su constante compromiso con el impulso de Mazatlán como destino productivo y competitivo.

De manos de José Antonio Toledo Ortiz, director del Consejo Directivo de Venados de Mazatlán, Carranza Beltrán recibió la estatuilla creada por la organización de casa y que entrega a personalidades que por su carrera, desempeño, altruismo y demás han aportado a la sociedad mazatleca.

La ceremonia concluyó con fotografías, mensajes de felicitación y un ambiente de camaradería que reafirmó el orgullo de la comunidad mazatleca por quienes promueven el crecimiento del puerto a nivel regional, nacional e internacional.

  • $!Leovi Carranza con su reconocimiento.
    Leovi Carranza con su reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El empresario atunero Leovi Carranza recibe homenaje en el Estadio Teodoro Mariscal
    El empresario atunero Leovi Carranza recibe homenaje en el Estadio Teodoro Mariscal ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Amado Guzmán Wolfskill e Ismael Barros Cebreros.
    Amado Guzmán Wolfskill e Ismael Barros Cebreros.
  • $!José Antonio Toledo Ortiz y Leovi Carranza.
    José Antonio Toledo Ortiz y Leovi Carranza. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Colaboradores del Grupo Pinsa estuvieron presentes en el homenaje al líder de su empresa.
    Colaboradores del Grupo Pinsa estuvieron presentes en el homenaje al líder de su empresa.
  • $!Narobis Pernía de Loaiza y Alejandro Loaiza.
    Narobis Pernía de Loaiza y Alejandro Loaiza.
  • $!Teresa Orduño, Lolis Martínez y Genaro Upalia.
    Teresa Orduño, Lolis Martínez y Genaro Upalia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alejandra Zataráin, Paloma Magaña y Laura Becerra.
    Alejandra Zataráin, Paloma Magaña y Laura Becerra. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luis Humarán, Danna Olivas, Valentina Saracco y Enrique Aguilar.
    Luis Humarán, Danna Olivas, Valentina Saracco y Enrique Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gloria Luna y Antonio Mora.
    Gloria Luna y Antonio Mora. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alfonso Sánchez y Sol Vázquez.
    Alfonso Sánchez y Sol Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Carlos Cabanillas y Luisa Pérez.
    Carlos Cabanillas y Luisa Pérez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Venados de Mazatlán
