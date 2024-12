“A mi me motivó buscar ser la corona de Reina del Carnaval principalmente fue el poder representar a la máxima fiesta de los mazatlecos, que estamos muy orgullosos de ella, poderla llevarla en alto más allá de Sinaloa, de México en el mundo entero, pero también y respeto a mi carrera, por cierto, me gustaría poder ser la portavoz de la ciencia en esa plataforma tan grande, que es Carnaval; yo tengo un canal de divulgación científica en redes sociales y me dedico a educación ambiental en general y me gustaría implementar la educación ambiental en el Carnaval”, comentó.

Dijo que le gustaría ser inspiración para muchos jóvenes que piensan que no se puede lograr equilibrar el ser profesionista con participar en el Carnaval.

“Si yo, en dado caso de poder ser la afortunada Reina de Carnaval o de los Juegos Florales, siento que va a ser una inspiración para otras personas, para otras chicas que son biólogas, ingenieras, o esas carreras afines que no son tan común ver en los certámenes de belleza. Yo estudie lo que más me gusta, nací aquí, en un lugar de mar y Carnaval se lleva a cabo generalmente en lugares de mar, así que el mar y el Carnaval están ligados, y son las cosas que más me gusta”.

Lesly Desiree a quien también le gusta el senderismo y el snorkel, se considera muy perseverante y valiente, de ahí que esté en esta lista de candidatas.

“Ya terminé la carrera y culminé una tesis acerca de microplásticos en el camarón café en el Instituto de Ciencias del Mar y en la Limnología de la UNAM; creo que se puede equilibrar esas cosas, la verdad yo he representado a Mazatlán y a Sinaloa en múltiples eventos medioambientales siempre con mi esencia”, dijo.

“Desde muy pequeña me gustan los certámenes, también me gusta el mar, estudié, hoy estoy aquí como candidata y creo que se puede funcionar, aquí consiste en ser diferente, romper estigmas, romper estereotipos, porque comúnmente la gente piensa que alguien biólogo o bióloga es sucio, descuidado, es el típico estereotipo, hay personas que me han preguntado que cómo puedo ser modelo, porque también me dedico a eso, que no concuerdan, y si, efectivamente no concuerdan, pero se puede y se puede fusionar”, aseguro.

Aseguró que le gustaría representar a Mazatlán y divulgar su historia, sus tradiciones.

“Ser candidata representa mucho, el portar una banda de candidata ya te hace ganadora porque no cualquiera pasa un casting, tenemos un proceso que pasar, normas que cumplir, Carnaval ocupa mujeres disciplinadas, inteligentes, bellas por dentro y por fuera, pero lo que más destaca es eso, la inteligencia y la madurez, porque así como se puede ganar también se puede no ganar y debes de tener la madurez para poder sobrellevar la clase de noticias a las que nos podemos enfrentar”.

Perfil

Lesly Desiree Acosta Ibarra

24 años

Licenciatura en Biología Pesquera

Padres: Mirna Aracely Ibarra y Marco Antonio Acosta

Pasatiempos: Hacer ejercicio, Jugar senderismo, snorkel

Aficiones y Habilidades: Creación de contenido medioambiental

Color de campaña: Verde