$!Libia Gavica da el ‘sí’ en el Observatorio Mazatlán y anuncia su compromiso matrimonial

Libia Gavica, Reina del Carnaval de Mazatlán 2020, se comprometió este viernes en matrimonio teniendo como escenario el Observatorio Mazatlán, en un momento lleno de romanticismo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. El afortunado novio es Pablo Bustamante, actual Secretario de Bienestar del Gobierno de Quintana Roo y con quien Libia decidió dar este importante paso en su vida.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la madre de la joven, Libia Zulema Farriols, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de 1990, quien compartió su felicidad a través de redes sociales con fotos y videos del momento.

Tras la sorpresa, la ahora prometida realizó una videollamada con sus amigos más cercanos para compartir la noticia. Entre ellos destacó Guillermo Orrante, Príncipe del Carnaval de Mazatlán 2026, quien incluso publicó una historia en la que también aparece Francia Osuna, quien recientemente se comprometió con Elías Velarde, hermano del empresario mazatleco Ricardo Velarde.