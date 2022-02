$!Libia Gavica, una Reina histórica

Libia Gavica pasa a la historia como la primera y hasta el momento única soberana que tuvo sobre su cabeza la corona del Carnaval de Mazatlán durante dos años; mismos que disfrutó al máximo y se hizo de un séquito de seguidores, que junto a ellas están conmovidos por su inminente despedida.

La Reina del Carnaval 2020-2021 proviene de la familia Farriols López, quienes tienen cinco coronas del Carnaval, lo que las convierte en la dinastía más prolifera de las Fiestas de Momo; este hecho puso a Libia en el ojo público, y su popularidad se reforzó por tener el reinado más largo, que aunque se vio manchado por la llegada del Coronavirus, ese no fue impedimento para que lo gozara.

Este sábado se despide de su banda y corona, pero su nombre quedó escrito en el libro de la historia del Carnaval, hasta el momento se siente muy emocionada, y aunque ya quiere que “empiece el Carnaval, pero no sé cómo me vaya a sentir el sábado; me imagino que voy a tener mil emociones encontradas al recordarme que hace dos años yo estuve ahí, que fue el homenaje por los 50 años de reinado de mi abuelita (Libia Zulema López)”, dijo Libia Gavica en su entrevista para Noroeste.