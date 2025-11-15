Gente
Liverpool presenta su pasarela Otoño–Invierno de Chico’s en Galerías Mazatlán

La tienda departamental mostró las tendencias de la temporada en una pasarela llena de estilo, colores cálidos y propuestas en moda que redefine la moda para la mujer moderna
Marisela González |
15/11/2025 14:04
Con un ambiente vibrante y cargado de estilo, Liverpool La Marina presentó la colección Otoño-Invierno de Chico’s en la pasarela “Elegancia sin tiempo”.

Decenas de asistentes se dieron cita para conocer de primera mano las tendencias que marcarán la temporada.

La colección, que redefine la moda para la mujer moderna, se caracteriza por incluir prendas cálidas, versátiles y sofisticadas, logrando una fusión perfecta de confort y elegancia atemporal.

Este evento formó parte de las diversas presentaciones y “Fashion Fest” que Liverpool organizó a nivel nacional para lanzar las tendencias de la temporada Otoño-Invierno 2025.

La pasarela en Liverpool Marina permitió a los asistentes de Mazatlán conocer de primera mano las propuestas de la marca, que apuestan por la sofisticación en la moda femenina.

  • $!Ayerin González, del área de publicidad; Alejandro Silva, director de tienda y Claudia Hernández, jefa de departamento de damas de Liverpool Mazatlán La Marina.
    Ayerin González, del área de publicidad; Alejandro Silva, director de tienda y Claudia Hernández, jefa de departamento de damas de Liverpool Mazatlán La Marina. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elizabeth Peraza, Ayerin González, Adi Sánchez y Alejandra Rivas.
    Elizabeth Peraza, Ayerin González, Adi Sánchez y Alejandra Rivas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra Rivas y Adi Sánchez.
    Alejandra Rivas y Adi Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Bruny Grageda y Paola Torres.
    Bruny Grageda y Paola Torres. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Elisa Angulo, Bella Lizárraga, Fabiola Soto, Paola Campos y Martha García.
    Elisa Angulo, Bella Lizárraga, Fabiola Soto, Paola Campos y Martha García. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Noemi Romero y Patricia Tisnado.
    Noemi Romero y Patricia Tisnado. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lupita Sánchez, Bertha Alicia Velarde, Rosa Lizárraga, Sandra Castro, Silvia de Cueto e Inés de Reynoso.
    Lupita Sánchez, Bertha Alicia Velarde, Rosa Lizárraga, Sandra Castro, Silvia de Cueto e Inés de Reynoso. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Marie José Low, María Elena Osuna, Rosario Ríos y Elvira González.
    Marie José Low, María Elena Osuna, Rosario Ríos y Elvira González. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La colección, que redefine la moda para la mujer moderna, se caracteriza por incluir prendas cálidas, versátiles y sofisticadas.
    La colección, que redefine la moda para la mujer moderna, se caracteriza por incluir prendas cálidas, versátiles y sofisticadas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Las asistentes participaron en la rifa de regalos.
    Las asistentes participaron en la rifa de regalos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La tienda departamental mostró las tendencias de la temporada en una pasarela llena de estilo.
    La tienda departamental mostró las tendencias de la temporada en una pasarela llena de estilo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!El evento formó parte de las diversas presentaciones y “Fashion Fest” que Liverpool organiza a nivel nacional para lanzar la temporada Otoño-Invierno 2025.
    El evento formó parte de las diversas presentaciones y “Fashion Fest” que Liverpool organiza a nivel nacional para lanzar la temporada Otoño-Invierno 2025. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
