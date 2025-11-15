Liverpool presenta su pasarela Otoño–Invierno de Chico’s en Galerías Mazatlán

Con un ambiente vibrante y cargado de estilo, Liverpool La Marina presentó la colección Otoño-Invierno de Chico’s en la pasarela “Elegancia sin tiempo”.

Decenas de asistentes se dieron cita para conocer de primera mano las tendencias que marcarán la temporada.

La colección, que redefine la moda para la mujer moderna, se caracteriza por incluir prendas cálidas, versátiles y sofisticadas, logrando una fusión perfecta de confort y elegancia atemporal.

Este evento formó parte de las diversas presentaciones y “Fashion Fest” que Liverpool organizó a nivel nacional para lanzar las tendencias de la temporada Otoño-Invierno 2025.

La pasarela en Liverpool Marina permitió a los asistentes de Mazatlán conocer de primera mano las propuestas de la marca, que apuestan por la sofisticación en la moda femenina.