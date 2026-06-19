Llama Ernesto López Portillo a la participación social contra la crisis de violencia

Seguridad Ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?, fue la conferencia que se impartió en el Tecnológico de Monterrey, impartida por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoaméricana.

Ante estudiantes, académicos, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos interesados en el tema, López Portillo sostuvo que la crisis de violencia que enfrenta México no podrá resolverse únicamente desde las instituciones de seguridad, sino que requiere una participación social permanente.

“Ni Sinaloa, ni Culiacán, ni lugar alguno, al menos en México y América Latina, tendrán seguridad ciudadana sostenida en el tiempo si la ciudadanía no ocupa su posición”, expresó.

El especialista señaló que, tras décadas de violencia e impunidad, amplios sectores de la población han desarrollado una especie de resignación frente a la crisis de seguridad, al asumir que poco o nada puede hacerse para modificar la realidad.

“Nos tocó una crisis descomunal y en consecuencia nos demanda una respuesta extraordinaria. Es un momento extraordinario que requiere conductas extraordinarias de personas diferentes”, afirmó.

Durante su exposición, explicó que México enfrenta un fenómeno que definió como aprendizaje de la resignación, resultado de años de observar que las acciones emprendidas por gobiernos e instituciones no producen cambios significativos.