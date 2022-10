Llama Juan Pablo Castañón a empresarios mazatlecos a trabajar en equipo en pro de fortalecerse como entidad

“Yo estoy convencido de que estamos como estamos por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer, somos la consecuencia del pasado, evidentemente para bien o para mal, y eso significa que tenemos que hacer un análisis objetivo de porqué estamos como estamos; le decía yo a Fernando, porque me preguntaba, y bueno ¿cómo le haces?, si esta semana estabas en Tabasco, luego en Ciudad Juárez y ahora estas aquí, y espero irme a Los Mochis más al rato, de esa agua pido mi limonada, y le digo yo, porque después de haber estado donde he estado y ahora que estoy más libre me parece que es un momento para compartir con los mexicanos una visión con esperanza de la comunidad, del País, de la Nación que podemos construir”.

“Y como siempre, cuando tienes un problema tu primera reacción es resistirte y decir, yo no tengo la culpa, pero una persona madura tiene que regresar a la reflexión y decir, bueno, puede que a la mejor hice algo mal, puede que a lo mejor tengo parte de la culpa, entonces, creo que es el momento decir estamos como estamos evidentemente por lo que hicimos, pero también por lo que dejamos de hacer. Y ahí es donde quiero central me reflexión del día de hoy, para poner los retos de lo que debemos de hacer y para tener una opción de futuro de nuestro País, porque estamos detenidos, paralizados, y no estamos discutiendo lo que sigue, estamos quejándonos de nuestra circunstancia actual, en particular los empresarios que somos creativos, que siempre estamos viendo a futuro, que tenemos una visión de futuro, no va con nosotros estar paralizados”, apuntó.