Llega la mágica Navidad al Instituto Senda

Un Festival Navideño lleno de talento, color, gracia, música, baile y mucha creatividad, fue el que disfrutaron padres de familia y maestros del Instituto Senda del Río, en el que se tuvo la participación especial de alumnos de primero, segundo y tercero de primaria.

Vestidos de Santa Claus, duendes, elfos, y más, los pequeños dieron muestra de su talento en el ágora de la institución, presentando creativos bailables, los cuales fueron disfrutados por los asistentes, quienes grabaron las actuaciones de los pequeños en sus celulares.

Beatriz Adriana González Rodríguez, directora de la institución, compartió que ésta es una de las épocas del año que más los llena de alegría, celebrando la Navidad.

”La Navidad es un tiempo de reflexión y gratitud, también un momento para recordar nuestro lema, ¡Por el aprender a dar más que a recibir!, este festival tiene un significado muy especial, ya que es el resultado del esfuerzo, la dedicación y el espíritu navideño de nuestros alumnos y de todo el equipo que los acompaña día a día”, dijo González Rodríguez.

Exhortó que como comunidad unida, hay que seguir sembrando valores universales y temporales que acompañen a sus alumnos a lo largo de toda su vida, por lo que invitó a los padres de familia a llevarse de tarea los diez valores senda, alegría amistad, compromiso, espiritualidad, honestidad, justicia, responsabilidad, respeto, solidaridad y tenacidad.

“Que el espíritu navideño nos inspire a seguir siendo solidarios, agradecidos y unidos. Les deseamos que pasen días llenos de paz, amor y felicidad junto a sus seres queridos, ¡Felices fiestas y una muy feliz Navidad!”, resaltó la directora.