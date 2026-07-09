Llenos de alegría celebran su graduación, alumnos de secundaria y preparatoria

Con profunda alegría y orgullo, directivos y maestros del Instituto Senda del Río, despidieron una generación más de alumnos de secundaria y preparatoria, en una ceremonia de graduación en la que se reconoció su esfuerzo, dedicación y sus logros.

“Nos reunimos para celebrar la culminación de una etapa fundamental en la formación académica y personal de nuestras y nuestros estudiantes. Durante estos tres años, cada uno de ustedes ha construido aprendizajes, desarrollado habilidades, fortalecido valores y descubierto talentos que los acompañarán a lo largo de su vida”, expresó la directora de la institución Beatriz Adriana González.

Agregó que el Instituto Senda celebra 40 años de historia, con los que sostienen el compromiso con la formación integral de cada estudiante.

“A través del modelo Senda, trabajamos en el desarrollo equilibrado de cuatro dimensiones: emocional, espiritual, intelectual y física. Nuestro propósito es educar en la excelencia académica, y la excelencia humana, brindándoles un ambiente seguro, inspirador y lleno de oportunidades para aprender, crecer y desarrollar al máximo su potencial”, subrayó.

Finalmente, la directora exhortó a los alumnos a ser fieles a ellos mismos, a sus principios y a sus sueños, buscando que éstos se conviertan en logros con talento sí, pero más con disciplina.

“Confíen en lo aprendido, pero sobre todo, confíen en lo que son y en lo que llegarán a ser. Recuerden siempre que el conocimiento es una herramienta poderosa, y su verdadero valor se manifiesta cuando se pone al servicio del bien común”, dijo.