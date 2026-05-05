Lleva ‘Cadena de Amor’ alegría a más de 2 mil niños en comunidades indígenas

Bajo el lema ¡Porque Cadena de Amor somos todos! Este año en su séptima edición la campaña Cadena de Amor y la valiosa ayuda del público, empresas, autoridades y público en general se transformaron vidas en 31 comunidades indígenas de Sinaloa, a lo largo de 20 puntos estratégicos de El Fuerte, Ahome y Choix.

Este Movimiento Social, que encabezan la cantante y conductora culiacanense Marilé Andrade y el profesor Rufino López, ayudados por más de 20 voluntarios, entregaron más de 2 mil 400 juguetes y 2 mi 300 bolsas de dulces a los niños y niñas, así como ropa, legumbres como tomate, pepino, ejote y zanahoria, y granos como frijol, arroz, garbanzo y agua embotellada a sus familias.

Gracias a las donaciones de diversas empresas como MyCosecha, Jaztea, Eco Climas, aerolínea Viva, Banco de Alimento Los Mochis y Culiacán, la Universidad Autónoma Indígena de México, unidad Los Mochis y la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis y equipo de futbol Atlante fue posible llegar a más comunidades este año.