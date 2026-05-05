Lleva ‘Cadena de Amor’ alegría a más de 2 mil niños en comunidades indígenas

Bajo el lema ¡Porque Cadena de Amor somos todos! Este año en su séptima edición la campaña Cadena de Amor y la valiosa ayuda del público, empresas, autoridades y público en general se transformaron vidas en 31 comunidades indígenas de Sinaloa, a lo largo de 20 puntos estratégicos de El Fuerte, Ahome y Choix.
Este Movimiento Social, que encabezan la cantante y conductora culiacanense Marilé Andrade y el profesor Rufino López, ayudados por más de 20 voluntarios, entregaron más de 2 mil 400 juguetes y 2 mi 300 bolsas de dulces a los niños y niñas, así como ropa, legumbres como tomate, pepino, ejote y zanahoria, y granos como frijol, arroz, garbanzo y agua embotellada a sus familias.
Gracias a las donaciones de diversas empresas como MyCosecha, Jaztea, Eco Climas, aerolínea Viva, Banco de Alimento Los Mochis y Culiacán, la Universidad Autónoma Indígena de México, unidad Los Mochis y la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis y equipo de futbol Atlante fue posible llegar a más comunidades este año.
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Los tres centros de acopio fueron un factor importante y vital, en Culiacán, sumándose a Libreria México como cada año, dos más, en Mazatlán, uno de ellos el Museo Nacional de la Ballena (MUNBA) y el Observatorio Mazatlán.
También colaboraron DIF Sinaloa, Gobierno Del Estado, y Seguridad Pública, quienes apoyaron con su presencia durante toda la travesía, en la que el equipo de Cadena de Amor fue sorprendido gratamente por los maestros y padres de familia.
Personalidades del mundo del entretenimiento como la actriz Consuelo Duval, Isabel Lascuraín del grupo Pandora, el cantautor Horacio Palencia y el actor Omar Chaparro se unieron a esta noble causa, que tiene como finalidad celebrar el Día del Niño en comunidades donde la ayuda es nula.
Algunas de la comunidades que se visitaron fueron Ranchito Carrizo, Jahuara I, La Palma, Bamicory, Baymena, Zapote de Baymena, Sauz de Baymena, Mesa de Los Torres, Nuevo Tasajera, Arroyo de los Armenta, Lo de Mayo, La Tunita, Presa de los Valdés, San Antonio, Borabampo, Goritos, Zozorique, Tehueco 1 y 2, Las Estacas, Misión Vieja, Misión Nueva, Tesila, El Naranjo, Tosalibampo, Vallejo, entre otras.
Marilé Andrade invita a seguir a Cadena de Amor en sus redes oficiales en Facebook e Instagram, ya que durante todo el estaremos recabando todo este tipo de donaciones para que en la edición 2027 podamos llevar muchas más donaciones hacer felices a más niños yoremes sinaloenses y a sus familias.