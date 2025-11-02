Gente
Convivencia

Los colores y la tradición de ‘When La Catrina Comes’ iluminaron Marina Costa Bonita

Con música, arte, gastronomía y un ambiente de alegría, residentes y visitantes disfrutaron la celebración del Día de Muertos, en un evento que llenó de vida y tradición los espacios de Marina Costa Bonita.
Marisela González |
02/11/2025 20:20
02/11/2025 20:20

Entre luces, flores de cempasúchil y el sonido festivo de la música mexicana, Marina Costa Bonita se vistió de gala para celebrar el Día de Muertos con el evento “When La Catrina Comes”, una velada que combinó tradición, cultura y convivencia en un entorno espectacular frente al mar.

El lugar lució decorado con un altar, calaveras, velas y coloridos arreglos que evocaron la esencia del México tradicional.

Desde el ingreso, los asistentes fueron recibidos por personajes ancestros elegantemente caracterizados, quienes dieron la bienvenida e invitaron a disfrutar de la celebración en un ambiente cálido y familiar.

Durante la noche, los invitados disfrutaron de un recorrido visual y sensorial lleno de detalles, con presentaciones musicales en vivo, exhibiciones de arte, bailes típicos y una exquisita muestra gastronómica inspirada en los sabores del Día de Muertos.

Los aromas del pan de muerto y las flores frescas se mezclaron en el aire, creando una atmósfera mágica y nostálgica.

Los asistentes no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías junto al altar y la catrina, que se convirtió en el centro de atención, al llegar desde el mar en kayak y lanzando flechas luminosas.

Las risas, los brindis y las conversaciones se extendieron toda la noche, mientras el espíritu de la celebración unía a todos bajo el mismo sentimiento, recordar con alegría y esperanza a quienes partieron de este mundo.

When La Catrina Comes rindió homenaje a las almas que regresan en estas fechas, dejando en los presentes una profunda sensación de orgullo por la riqueza cultural de México.

  • $!La catrina se convirtió en el centro de atención al llegar desde el mar en kayak y lanzando flechas luminosas.
    La catrina se convirtió en el centro de atención al llegar desde el mar en kayak y lanzando flechas luminosas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La catrina pasea por el muelle.
    La catrina pasea por el muelle. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La catrina fue el centro de atención de los presentes.
    La catrina fue el centro de atención de los presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sylvia Patatyn, Marisol Soriano y Kylen Mons.
    Sylvia Patatyn, Marisol Soriano y Kylen Mons. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Gómez, María Vizcarra de Gómez, Patricia Haro de Salazar y Alejandro Salazar.
    Jorge Gómez, María Vizcarra de Gómez, Patricia Haro de Salazar y Alejandro Salazar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gerald y Roslyn Jackson.
    Gerald y Roslyn Jackson. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Hugo Mier y Gabriela Medrano de Mier.
    Hugo Mier y Gabriela Medrano de Mier. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rick y Joana Blachershi junto a Isabel Viera y René Ramírez, y un ser ancestral.
    Rick y Joana Blachershi junto a Isabel Viera y René Ramírez, y un ser ancestral. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Seres místicos recibieron a los asistentes.
    Seres místicos recibieron a los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yolanda de Orozco y Óscar Luis Orozco.
    Yolanda de Orozco y Óscar Luis Orozco. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karely, Leonardo y Paula Castro.
    Karely, Leonardo y Paula Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Érika Beltrán y Gustavo Moreno.
    Érika Beltrán y Gustavo Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Shanna Lenenb, Debbie Joanne y Carolina Stewart.
    Shanna Lenenb, Debbie Joanne y Carolina Stewart. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Efrén Sánchez, Josué Hernández, Helena Salazar, Regina Sánchez y Griselda Hage.
    Efrén Sánchez, Josué Hernández, Helena Salazar, Regina Sánchez y Griselda Hage. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alfredo Reynaga y Gisela de Reynaga.
    Alfredo Reynaga y Gisela de Reynaga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Un altar se ofreció a algunos artistas.
    Un altar se ofreció a algunos artistas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Domínguez y Ángela Camacho.
    Jorge Domínguez y Ángela Camacho. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
