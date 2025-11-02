Los colores y la tradición de ‘When La Catrina Comes’ iluminaron Marina Costa Bonita

Entre luces, flores de cempasúchil y el sonido festivo de la música mexicana, Marina Costa Bonita se vistió de gala para celebrar el Día de Muertos con el evento “When La Catrina Comes”, una velada que combinó tradición, cultura y convivencia en un entorno espectacular frente al mar.

El lugar lució decorado con un altar, calaveras, velas y coloridos arreglos que evocaron la esencia del México tradicional.

Desde el ingreso, los asistentes fueron recibidos por personajes ancestros elegantemente caracterizados, quienes dieron la bienvenida e invitaron a disfrutar de la celebración en un ambiente cálido y familiar.

Durante la noche, los invitados disfrutaron de un recorrido visual y sensorial lleno de detalles, con presentaciones musicales en vivo, exhibiciones de arte, bailes típicos y una exquisita muestra gastronómica inspirada en los sabores del Día de Muertos.

Los aromas del pan de muerto y las flores frescas se mezclaron en el aire, creando una atmósfera mágica y nostálgica.

Los asistentes no perdieron la oportunidad de tomarse fotografías junto al altar y la catrina, que se convirtió en el centro de atención, al llegar desde el mar en kayak y lanzando flechas luminosas.

Las risas, los brindis y las conversaciones se extendieron toda la noche, mientras el espíritu de la celebración unía a todos bajo el mismo sentimiento, recordar con alegría y esperanza a quienes partieron de este mundo.

When La Catrina Comes rindió homenaje a las almas que regresan en estas fechas, dejando en los presentes una profunda sensación de orgullo por la riqueza cultural de México.