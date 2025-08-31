‘Lost & Found’: una mirada íntima a la cultura skate de Mazatlán

Con una estética que combina lo crudo, lo urbano y lo nostálgico, la exposición fotográfica Lost & Found abrió sus puertas al público, ofreciendo una mirada auténtica a la comunidad skate de Mazatlán.

La muestra, que se inauguró en la Galería Bueno, ubicada en el Museo de Arte, reúne una serie de imágenes que documentan momentos emblemáticos del skate local, con imágenes de fotógrafos de Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis, Durango, Guadalajara, León, Monterrey, de Ciudad de México y Canadá.

Los asistentes al evento pudieron apreciar cada fotografía que no sólo retrata el movimiento, sino también el espíritu colectivo, la resistencia y el estilo de vida que define a esta comunidad.

Las fotos capturan la destreza técnica de los skaters, así como el entorno que los inspira: rampas improvisadas, muros grafiteados, la textura del concreto y la luz natural de Mazatlán.

La energía que emana de cada imagen es una invitación a valorar estas expresiones culturales que, muchas veces desde los márgenes, construyen identidad y comunidad.