Lucía Adara celebra su tercer cumpleaños con temática de ‘Bluey’

Lucía Adara Llamas Serrano celebró su tercer cumpleaños en una fiesta llena de colores y diversión, inspirada en la serie animada Bluey.

La celebración fue organizada por sus padres, Juan Llamas Ramos y Lucinda Serrano Ramos, y estuvo acompañada de su hermano Juan Gerardo Llamas Serrano.

Sus padrinos, Agustín Ramírez Ramos y Selene Ochoa Sánchez, acompañaron a la cumpleañera en su día tan especial.

Familiares cercanos, entre ellos su tía Teresita Serrano Ramos; su abuelita, Lucinda Ramos Ayala y sus tías Christina, Teresa y Cuca Ramos Ayala, se unieron a los festejos, compartiendo momentos de alegría y diversión con la pequeña Lucía Adara.