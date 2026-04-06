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De fiesta

Lucía Adara celebra su tercer cumpleaños con temática de ‘Bluey’

La pequeña festejó rodeada de familiares y una divertida fiesta inspirada en la famosa serie animada.
Marisela González |
06/04/2026 11:58
06/04/2026 11:58

Lucía Adara Llamas Serrano celebró su tercer cumpleaños en una fiesta llena de colores y diversión, inspirada en la serie animada Bluey.

La celebración fue organizada por sus padres, Juan Llamas Ramos y Lucinda Serrano Ramos, y estuvo acompañada de su hermano Juan Gerardo Llamas Serrano.

Sus padrinos, Agustín Ramírez Ramos y Selene Ochoa Sánchez, acompañaron a la cumpleañera en su día tan especial.

Familiares cercanos, entre ellos su tía Teresita Serrano Ramos; su abuelita, Lucinda Ramos Ayala y sus tías Christina, Teresa y Cuca Ramos Ayala, se unieron a los festejos, compartiendo momentos de alegría y diversión con la pequeña Lucía Adara.

  • $!Lucinda Serrano Ramos y Juan Llamas Ramos junto a sus hijos, Juan Gerardo y Lucía Adara.
    Lucinda Serrano Ramos y Juan Llamas Ramos junto a sus hijos, Juan Gerardo y Lucía Adara. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucía Adara Llamas Serrano junto a su abuelita Lucinda Ramos Ayala.
    Lucía Adara Llamas Serrano junto a su abuelita Lucinda Ramos Ayala. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucía Adara posa junto a su tía Teresita Serrano Ramos.
    Lucía Adara posa junto a su tía Teresita Serrano Ramos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Agustín Ramírez Ramos y Selene Ochoa Sánchez acompañan a su ahijada ese día tan especial.
    Agustín Ramírez Ramos y Selene Ochoa Sánchez acompañan a su ahijada ese día tan especial. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La cumpleañera entre sus tías Christina, Teresa y Cuca Ramos Ayala.
    La cumpleañera entre sus tías Christina, Teresa y Cuca Ramos Ayala. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Lucía Adara Llamas Serrano lució su vestido inspirado en Bluey durante su tercer cumpleaños.
    Lucía Adara Llamas Serrano lució su vestido inspirado en Bluey durante su tercer cumpleaños. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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