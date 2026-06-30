Gente
|
De festejo

Lucy Calleros y José Luis Soto celebran 60 años de amor y compromiso

La pareja agradece seis décadas de matrimonio con una emotiva misa en la Parroquia San Carlos Borromeo y una elegante recepción, rodeados del cariño de su familia y amistades
Marisela González |
30/06/2026 15:25
30/06/2026 15:25

Con profunda gratitud por seis décadas de vida compartida, Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron su 60 aniversario de matrimonio en una emotiva ceremonia religiosa, acompañados por el cariño de sus seres queridos.

La misa de acción de gracias se llevó a cabo en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde el Padre Rafael Martínez Gallardo ofició la ceremonia, durante la cual la pareja renovó su compromiso de amor y recibió bendiciones por los años vividos juntos.

Al concluir la celebración religiosa, familiares y amigos se trasladaron a una recepción para conmemorar tan significativa fecha.

Los festejados compartieron este momento especial con sus hijos, José Cruz, Miguel Ángel, Rocío, Karina y Adriana, así como con sus nietos, quienes les expresaron su cariño y admiración por el ejemplo de unión, respeto y fortaleza que han construido a lo largo de seis décadas.

Entre abrazos, felicitaciones y gratos recuerdos, la familia disfrutó de una agradable convivencia en honor a los esposos, quienes agradecieron la compañía de sus amistades y seres queridos en una celebración que quedará grabada como un entrañable capítulo en su historia de vida

  • $!Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron su 60 aniversario de matrimonio.
    Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron su 60 aniversario de matrimonio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La pareja escuchó atentamente el mensaje que les expresó el Padre Rafael.
    La pareja escuchó atentamente el mensaje que les expresó el Padre Rafael. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El Padre Rafael Martínez junto a Lucy y José Luis.
    El Padre Rafael Martínez junto a Lucy y José Luis. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto entre sus hijos, José Cruz, Rocío, Karina y Miguel Ángel.
    Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto entre sus hijos, José Cruz, Rocío, Karina y Miguel Ángel. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familiares de Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto los acompañaron durante la misa de acción de gracias.
    Familiares de Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto los acompañaron durante la misa de acción de gracias. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy y José Luis entre Jesús Campos y Karina Soto Calleros.
    Lucy y José Luis entre Jesús Campos y Karina Soto Calleros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elca Aguirre y Guillermina García acompañaron a la pareja.
    Elca Aguirre y Guillermina García acompañaron a la pareja. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto y José Luis entre su hija Adriana Soto; su yerno, Roberto Carlos Aguilar y su nieta Ana Sofía Aguilar.
    Lucy Calleros de Soto y José Luis entre su hija Adriana Soto; su yerno, Roberto Carlos Aguilar y su nieta Ana Sofía Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto entre sus hijos, Rocío, Adriana, Karina y José Cruz.
    Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto entre sus hijos, Rocío, Adriana, Karina y José Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron con alegría sus Bodas de Diamante, al cumplir 60 años de feliz matrimonio.
    Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron con alegría sus Bodas de Diamante, al cumplir 60 años de feliz matrimonio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy y José Luis rodeado de su familia.
    Lucy y José Luis rodeado de su familia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy junto a Verónica Hernández, Rosy Esparza de Velarde y Gilberto Velarde
    Lucy junto a Verónica Hernández, Rosy Esparza de Velarde y Gilberto Velarde ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy Calleros de Soto, María del Carmen Sánchez, María del Socorro Grave y Carmen Rubio Escudero.
    Lucy Calleros de Soto, María del Carmen Sánchez, María del Socorro Grave y Carmen Rubio Escudero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Lucy junto a María del Carmen Calleros y Gutberto Soto Garzón.
    Lucy junto a María del Carmen Calleros y Gutberto Soto Garzón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Aniversario de Boda
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube