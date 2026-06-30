Lucy Calleros y José Luis Soto celebran 60 años de amor y compromiso

Con profunda gratitud por seis décadas de vida compartida, Lucy Calleros de Soto y José Luis Soto celebraron su 60 aniversario de matrimonio en una emotiva ceremonia religiosa, acompañados por el cariño de sus seres queridos.

La misa de acción de gracias se llevó a cabo en la Parroquia San Carlos Borromeo, donde el Padre Rafael Martínez Gallardo ofició la ceremonia, durante la cual la pareja renovó su compromiso de amor y recibió bendiciones por los años vividos juntos.

Al concluir la celebración religiosa, familiares y amigos se trasladaron a una recepción para conmemorar tan significativa fecha.

Los festejados compartieron este momento especial con sus hijos, José Cruz, Miguel Ángel, Rocío, Karina y Adriana, así como con sus nietos, quienes les expresaron su cariño y admiración por el ejemplo de unión, respeto y fortaleza que han construido a lo largo de seis décadas.

Entre abrazos, felicitaciones y gratos recuerdos, la familia disfrutó de una agradable convivencia en honor a los esposos, quienes agradecieron la compañía de sus amistades y seres queridos en una celebración que quedará grabada como un entrañable capítulo en su historia de vida