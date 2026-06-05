Madres e hijos comparten bienestar en evento de la Escuela Municipal de Ballet

Entre sonrisas, ejercicios de estiramiento y momentos de convivencia, madres de familia y alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico celebraron el Día de las Madres con una jornada especial de pilates realizada en el Centro Municipal de las Artes.

La actividad, organizada por la EMBC del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, reunió a más de un centenar de participantes que compartieron una experiencia enfocada en el bienestar físico y emocional.

Guiados por la máster en pilates, Vira Nazarenko, alumnos y madres trabajaron juntos en una sesión diseñada para fortalecer el cuerpo, mejorar la concentración y disfrutar de un espacio de relajación y convivencia familiar.

Ana Paola Villegas Loaiza, coordinadora de la Escuela de Ballet y organizadora del encuentro, destacó la respuesta positiva de la comunidad estudiantil y el ambiente de armonía que se vivió durante la jornada.

Además del festejo, la actividad permitió acercar a las madres al proceso formativo que siguen sus hijos dentro de la disciplina del ballet.

Villegas Loaiza explicó que el pilates es una herramienta fundamental para los bailarines, ya que contribuye al fortalecimiento del abdomen, mejora la flexibilidad, desarrolla fuerza y favorece el control corporal.