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Madres e hijos comparten bienestar en evento de la Escuela Municipal de Ballet

Más de un centenar de personas participaron en una clase especial de pilates en el Centro Municipal de las Artes, donde alumnos de ballet y sus madres celebraron juntos el Día de las Madres en un ambiente de convivencia, salud y aprendizaje.
Marisela González |
05/06/2026 14:26
05/06/2026 14:26

Entre sonrisas, ejercicios de estiramiento y momentos de convivencia, madres de familia y alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico celebraron el Día de las Madres con una jornada especial de pilates realizada en el Centro Municipal de las Artes.

La actividad, organizada por la EMBC del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, reunió a más de un centenar de participantes que compartieron una experiencia enfocada en el bienestar físico y emocional.

Guiados por la máster en pilates, Vira Nazarenko, alumnos y madres trabajaron juntos en una sesión diseñada para fortalecer el cuerpo, mejorar la concentración y disfrutar de un espacio de relajación y convivencia familiar.

Ana Paola Villegas Loaiza, coordinadora de la Escuela de Ballet y organizadora del encuentro, destacó la respuesta positiva de la comunidad estudiantil y el ambiente de armonía que se vivió durante la jornada.

Además del festejo, la actividad permitió acercar a las madres al proceso formativo que siguen sus hijos dentro de la disciplina del ballet.

Villegas Loaiza explicó que el pilates es una herramienta fundamental para los bailarines, ya que contribuye al fortalecimiento del abdomen, mejora la flexibilidad, desarrolla fuerza y favorece el control corporal.

  • $!Roxana Fong e Ivanna Fong.
    Roxana Fong e Ivanna Fong. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Marisela Beltrán, Samara Barba, Alejandra Hernández, Alejandra Ferrer, Esmeralda Herrejón, Esmeralda Guzmán, Kesia Arenas y Orlando Osuna.
    Marisela Beltrán, Samara Barba, Alejandra Hernández, Alejandra Ferrer, Esmeralda Herrejón, Esmeralda Guzmán, Kesia Arenas y Orlando Osuna. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Edelis Bernal y Ana Paola Villegas junto a la maestra de pilates, Vira Nazarenko.
    Edelis Bernal y Ana Paola Villegas junto a la maestra de pilates, Vira Nazarenko. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Manuel Audeves, Christopher Tejeda, Legda Ibarra, Eva Victoria Galindo y Camila Vázquez.
    José Manuel Audeves, Christopher Tejeda, Legda Ibarra, Eva Victoria Galindo y Camila Vázquez. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Jocelin Guardado, Christopher Tejeda, Laura Sánchez y Nicole Arcadio.
    Jocelin Guardado, Christopher Tejeda, Laura Sánchez y Nicole Arcadio. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Liliana Veliz y Jimena Rocha.
    Liliana Veliz y Jimena Rocha. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Cinthia Figueroa y Valentina Camacho.
    Cinthia Figueroa y Valentina Camacho. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Mónica Domínguez Nazarenko, Vira Nazarenko, Laura Kelly y Elisa Godoy.
    Mónica Domínguez Nazarenko, Vira Nazarenko, Laura Kelly y Elisa Godoy. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Mónica Domínguez Nazarenko y Vira Nazarenko.
    Mónica Domínguez Nazarenko y Vira Nazarenko. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Entre ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, madres e hijos compartieron una experiencia enfocada en la salud, la relajación y el trabajo en equipo.
    Entre ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, madres e hijos compartieron una experiencia enfocada en la salud, la relajación y el trabajo en equipo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Madres de familia y alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico participaron en una clase especial de Pilates que organizó el Centro Municipal de las Artes.
    Madres de familia y alumnos de la Escuela Municipal de Ballet Clásico participaron en una clase especial de Pilates que organizó el Centro Municipal de las Artes. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La actividad permitió a las madres conocer de cerca los ejercicios complementarios que realizan los estudiantes de ballet para mejorar su técnica y condición física.
    La actividad permitió a las madres conocer de cerca los ejercicios complementarios que realizan los estudiantes de ballet para mejorar su técnica y condición física. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La máster en pilates, Vira Nazarenko, dirigió la sesión en la que más de un centenar de asistentes disfrutaron de una jornada de bienestar físico y convivencia familiar.
    La máster en pilates, Vira Nazarenko, dirigió la sesión en la que más de un centenar de asistentes disfrutaron de una jornada de bienestar físico y convivencia familiar. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La jornada fortaleció los lazos familiares al reunir a madres e hijos en una actividad que combinó movimiento, aprendizaje y bienestar.
    La jornada fortaleció los lazos familiares al reunir a madres e hijos en una actividad que combinó movimiento, aprendizaje y bienestar. ( Fotos: Cortesía)
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