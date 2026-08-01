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Rinde protesta

Manuel Salvador Rivas inicia una nueva etapa al frente del Club Rotario Mazatlán Marina

En una ceremonia de gala, el organismo realizó el cambio de mesa directiva para el periodo 2026-2027, en una velada de compañerismo, reconocimiento y compromiso con el servicio
Marisela González |
01/08/2026 13:17
01/08/2026 13:17

En un ambiente de cordialidad y espíritu de servicio, el Club Rotario Mazatlán Marina celebró la ceremonia de cambio de mesa directiva, en la que Manuel Salvador Rivas Rodríguez asumió la presidencia del organismo para el periodo 2026-2027.

La velada reunió a socios, familiares e invitados especiales, quienes fueron testigos del relevo de la dirigencia encabezada por Héctor Manuel Gallardo Márquez, quien concluyó su gestión al frente del club.

Durante el protocolo, la Alcaldesa Interina, Minerva Osuna Zavala, tomó protesta a la nueva directiva, mientras que el nuevo presidente dirigió un mensaje en el que expresó su compromiso de fortalecer la participación de los socios, impulsar el trabajo en equipo y dar continuidad a los programas de servicio que distinguen al organismo.

Como parte de la ceremonia, el presidente saliente presentó un balance de las actividades realizadas durante el periodo 2025-2026, destacando las acciones emprendidas en favor de personas en situación vulnerable e instituciones de asistencia social.

Asimismo, recibió la distinción Socio Paul Harris, uno de los máximos reconocimientos que otorga Rotary International por su labor y aportaciones al movimiento rotario.

La celebración concluyó entre felicitaciones y muestras de respaldo a la nueva directiva, que inicia un periodo enfocado en fortalecer la unidad de sus integrantes y mantener el compromiso de servicio que caracteriza al club.

Nueva reina

Andrea Belén Ramírez Osuna fue coronada como la nueva reina de la agrupación.

  • $!Manuel Salvador Rivas Rodríguez asumió la presidencia del Club Rotario Mazatlán Marina para el periodo 2026-2027 durante una ceremonia de gala.
    Manuel Salvador Rivas Rodríguez asumió la presidencia del Club Rotario Mazatlán Marina para el periodo 2026-2027 durante una ceremonia de gala. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Minerva Osuna Zavala tomó protesta a la nueva mesa directiva del Club Rotario Mazatlán Marina durante el acto protocolario.
    Minerva Osuna Zavala tomó protesta a la nueva mesa directiva del Club Rotario Mazatlán Marina durante el acto protocolario. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Alcaldesa Interina, Minerva Osuna Zavala, entre integrantes del Club Rotario Mazatlán Marina.
    La Alcaldesa Interina, Minerva Osuna Zavala, entre integrantes del Club Rotario Mazatlán Marina. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Laura Peniche de Llausás y Juan Llausás.
    Laura Peniche de Llausás y Juan Llausás. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Martín Sánchez, Juan Llausás, Manuel Salvador Rivas y Fernando Valdez.
    Martín Sánchez, Juan Llausás, Manuel Salvador Rivas y Fernando Valdez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!María y Francisco Cervantes, Víctor Adrián García y Claudia de García tomaron protesta como nuevos socios del club.
    María y Francisco Cervantes, Víctor Adrián García y Claudia de García tomaron protesta como nuevos socios del club. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elizabeth Iturralde de Gallardo y Héctor Manuel Gallardo Márquez
    Elizabeth Iturralde de Gallardo y Héctor Manuel Gallardo Márquez ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Víctor Adrián García, Florencio Osuna, Claudia de García y María del Rosario de Osuna.
    Víctor Adrián García, Florencio Osuna, Claudia de García y María del Rosario de Osuna. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Héctor Gallardo y Lluvia Cisneros.
    Héctor Gallardo y Lluvia Cisneros. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Víctor Adrián García y Claudia García.
    Víctor Adrián García y Claudia García. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Adela Mellado de Kelly y Rodolfo Kelly.
    Adela Mellado de Kelly y Rodolfo Kelly. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Luz Domínguez de González, Adolfo González y Francisco González.
    Luz Domínguez de González, Adolfo González y Francisco González. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Una agradable velada pasaron los asistentes.
    Una agradable velada pasaron los asistentes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Andrea Belén Ramírez Osuna fue coronada como la nueva reina de la agrupación.
    Andrea Belén Ramírez Osuna fue coronada como la nueva reina de la agrupación. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fernando Valdez y Miguel Ángel López.
    Fernando Valdez y Miguel Ángel López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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