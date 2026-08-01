Manuel Salvador Rivas inicia una nueva etapa al frente del Club Rotario Mazatlán Marina

En un ambiente de cordialidad y espíritu de servicio, el Club Rotario Mazatlán Marina celebró la ceremonia de cambio de mesa directiva, en la que Manuel Salvador Rivas Rodríguez asumió la presidencia del organismo para el periodo 2026-2027.

La velada reunió a socios, familiares e invitados especiales, quienes fueron testigos del relevo de la dirigencia encabezada por Héctor Manuel Gallardo Márquez, quien concluyó su gestión al frente del club.

Durante el protocolo, la Alcaldesa Interina, Minerva Osuna Zavala, tomó protesta a la nueva directiva, mientras que el nuevo presidente dirigió un mensaje en el que expresó su compromiso de fortalecer la participación de los socios, impulsar el trabajo en equipo y dar continuidad a los programas de servicio que distinguen al organismo.

Como parte de la ceremonia, el presidente saliente presentó un balance de las actividades realizadas durante el periodo 2025-2026, destacando las acciones emprendidas en favor de personas en situación vulnerable e instituciones de asistencia social.

Asimismo, recibió la distinción Socio Paul Harris, uno de los máximos reconocimientos que otorga Rotary International por su labor y aportaciones al movimiento rotario.

La celebración concluyó entre felicitaciones y muestras de respaldo a la nueva directiva, que inicia un periodo enfocado en fortalecer la unidad de sus integrantes y mantener el compromiso de servicio que caracteriza al club.

Nueva reina

Andrea Belén Ramírez Osuna fue coronada como la nueva reina de la agrupación.