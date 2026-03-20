María de la Paz Garzón Zamudio festeja una vuelta más al sol

En un ambiente cálido y familiar, María de la Paz Garzón Zamudio celebró su cumpleaños rodeada del cariño de sus seres queridos.

La reunión, que destacó por su sencillez y emotividad, estuvo marcada por muestras de afecto, felicitaciones y gratos momentos compartidos.

La festejada protagonizó una reunión en un restaurante ubicado en La Marina, que fue organizado por su familia, quienes disfrutaron una amena mañana de convivencia.

Un pastel, flores y otros detalles recibió ese día tan especial, de parte de sus seres queridos.