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De manteles largos

María de la Paz Garzón Zamudio festeja una vuelta más al sol

Es consentida por su familia, en su cumpleaños
Marisela González |
20/03/2026 13:17
20/03/2026 13:17

En un ambiente cálido y familiar, María de la Paz Garzón Zamudio celebró su cumpleaños rodeada del cariño de sus seres queridos.

La reunión, que destacó por su sencillez y emotividad, estuvo marcada por muestras de afecto, felicitaciones y gratos momentos compartidos.

La festejada protagonizó una reunión en un restaurante ubicado en La Marina, que fue organizado por su familia, quienes disfrutaron una amena mañana de convivencia.

Un pastel, flores y otros detalles recibió ese día tan especial, de parte de sus seres queridos.

  • $!Verónica María Moreno Garzón con la cumpleañera.
    Verónica María Moreno Garzón con la cumpleañera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alma Cristina Cortés de Moreno y María de la Paz.
    Alma Cristina Cortés de Moreno y María de la Paz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Rosario Mora y María de la Paz Garzón Zamudio.
    María del Rosario Mora y María de la Paz Garzón Zamudio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mercedes Félix, María de la Paz Garzón, Claudia Durán, Oralia Ibarra, Irlanda Camacho, Irene y Carmen Félix.
    Mercedes Félix, María de la Paz Garzón, Claudia Durán, Oralia Ibarra, Irlanda Camacho, Irene y Carmen Félix. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ana Lora, Gabriela Arenas, María de la Paz Garzón, Nayibe Garzón, Carmen Amparo Osuna, Arminda Zataráin, Dora Zataráin y Florencia Lizárraga.
    Ana Lora, Gabriela Arenas, María de la Paz Garzón, Nayibe Garzón, Carmen Amparo Osuna, Arminda Zataráin, Dora Zataráin y Florencia Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de Jesús Garzón, Ana Patricia Garzón, María de la Paz Garzón, Alma Cristina Cortés, Bertha Alicia Hermosillo. Sentados, Ana Moreno, Paola e Iván Tirado y Guadalupe Vázquez.
    María de Jesús Garzón, Ana Patricia Garzón, María de la Paz Garzón, Alma Cristina Cortés, Bertha Alicia Hermosillo. Sentados, Ana Moreno, Paola e Iván Tirado y Guadalupe Vázquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María del Rosario Mora, Verónica Moreno, María de la Paz Garzón, Alondra Garzón y María del Rosario Garzón. Sentadas, Marian Jiménez, Daniela Jiménez, Gloria Aurelia Garay, Martha Leticia Faray y Catalina Moreno.
    María del Rosario Mora, Verónica Moreno, María de la Paz Garzón, Alondra Garzón y María del Rosario Garzón. Sentadas, Marian Jiménez, Daniela Jiménez, Gloria Aurelia Garay, Martha Leticia Faray y Catalina Moreno. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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