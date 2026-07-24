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De fiesta

María Esther Meza agradece a Dios por sus 70 años

Rodeada del cariño de su familia, la festejada agradeció a Dios por sus siete décadas de vida con una misa y una convivencia organizada por sus hijos.
Marisela González |
24/07/2026 15:27
24/07/2026 15:27

Con una emotiva celebración en la que predominó el agradecimiento y la unión familiar, María Esther Meza Garay festejó su cumpleaños número 70

La celebración inició con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista, donde la cumpleañera elevó una oración para agradecer a Dios el regalo de la vida y las bendiciones recibidas a lo largo de estas siete décadas.

Al concluir la ceremonia religiosa, familiares y seres queridos se reunieron para acompañarla en una convivencia organizada con mucho cariño por sus hijos José, Mirna, Karina, Jesús, Norma y Juan Parente, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la ocasión un día inolvidable.

Durante el festejo no faltaron las muestras de afecto, los abrazos, las felicitaciones y los mejores deseos para la cumpleañera, quien compartió momentos especiales con sus invitados en un ambiente de alegría y armonía.

  • $!María Esther entre sus hijos, José, Mirna, Karina, Jesús, Norma y Juan Parente Meza.
    María Esther entre sus hijos, José, Mirna, Karina, Jesús, Norma y Juan Parente Meza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La cumpleañera con su nieta Romina Parente.
    La cumpleañera con su nieta Romina Parente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Perla Nuño y María Esther.
    Perla Nuño y María Esther. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Norma Parente y José Nuño con la festejada.
    Norma Parente y José Nuño con la festejada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Sarahí Aguirre y Jesús Parente con la cumpleañera.
    Sarahí Aguirre y Jesús Parente con la cumpleañera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Romina Parente, María Esther, José Parente y José Daniel Parente.
    Romina Parente, María Esther, José Parente y José Daniel Parente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Esther junto a su hermano, Raúl Meza.
    María Esther junto a su hermano, Raúl Meza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fabiola, Hakin, Antonia y Camila junto a María Esther.
    Fabiola, Hakin, Antonia y Camila junto a María Esther. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La festejada entre Ximena Ontiveros, Valentina Ontiveros, Francisca y Geovanni Ontiveros.
    La festejada entre Ximena Ontiveros, Valentina Ontiveros, Francisca y Geovanni Ontiveros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Enrique, Guillermina y Alicia Mortera con la cumpleañera.
    Enrique, Guillermina y Alicia Mortera con la cumpleañera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Esther entre Estefania y Raquel Medina.
    María Esther entre Estefania y Raquel Medina. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Esther entre Ana Fonseca y Mariana Cervantes.
    María Esther entre Ana Fonseca y Mariana Cervantes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos y Laura Millán junto a María Esther.
    Carlos y Laura Millán junto a María Esther. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Paulina y Ximena López con la homenajeada de la tarde.
    Paulina y Ximena López con la homenajeada de la tarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Roberto Romero, Mirna Parente, María Esther, Angélica Leticia Rojo y Roberto Romero Rodriguez.
    Roberto Romero, Mirna Parente, María Esther, Angélica Leticia Rojo y Roberto Romero Rodriguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Norma Parente, María Esther y Anel Flores.
    Norma Parente, María Esther y Anel Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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