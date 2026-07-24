María Esther Meza agradece a Dios por sus 70 años

Con una emotiva celebración en la que predominó el agradecimiento y la unión familiar, María Esther Meza Garay festejó su cumpleaños número 70

La celebración inició con una misa de acción de gracias en la Parroquia San Juan Apóstol y Evangelista, donde la cumpleañera elevó una oración para agradecer a Dios el regalo de la vida y las bendiciones recibidas a lo largo de estas siete décadas.

Al concluir la ceremonia religiosa, familiares y seres queridos se reunieron para acompañarla en una convivencia organizada con mucho cariño por sus hijos José, Mirna, Karina, Jesús, Norma y Juan Parente, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la ocasión un día inolvidable.

Durante el festejo no faltaron las muestras de afecto, los abrazos, las felicitaciones y los mejores deseos para la cumpleañera, quien compartió momentos especiales con sus invitados en un ambiente de alegría y armonía.