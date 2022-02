María Isabel Álvarez, Reina Infantil de 1972, emocionada por vivir de nuevo el Carnaval y su homenaje de 50 años

“Me siento muy contenta de que no se olviden de nosotras, y es como volver a vivir la bonita experiencia que tuve de niña que no se me olvida, me preguntan que si se me ha olvida y no se me olvida nada, tengo en mi mente bien grabado esos momentos”.

Cuando María Isabel fue coronada como al monarca de los niños, apenas tenía 6 años, por lo que se identifica con la nueva soberana Scarleth I.

“Yo estaba pequeña, tenía 6 años apenas, y me recuerda lo feliz que me sentía y lo contenta que estaba, disfrute mucho de todos los eventos, de convivir con todas las personas, con las compañeras; es un gusto poder vivir esto de nuevo, como hace 50 años”.

“Actualmente veo a las nuevas soberanas y me da un gusto enorme, a la niñita actual, que tiene apenas también 6 años, me recuerda a mí y me remonta a esos años”.

En aquella época comentó que hubo tres cómputos, y de igual manera la electa fue la que más puntos realizó.

“Estoy muy emocionada de desfilar de nuevo, aún no nos dicen cuál va hacer todavía la carroza, me dicen que es una sorpresa, y lo que me emociona bastante es que vamos ir todas las homenajeada en una misma carroza, y pues se me hace una bonita experiencia que estemos todas juntas, conviviendo, que ya teníamos un buen tiempo que no nos veíamos”.