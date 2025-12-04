María Karely Tirado: ‘El carnaval es parte de mi vida’

A sus 25 años, María Karely Tirado Martínez, candidata a Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, afirma que llegó a este momento impulsada por una herencia profundamente carnavalera.

Su color de porra es el morado y, aunque es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, hoy su energía está puesta en conquistar la corona de la máxima fiesta porteña, que se celebrará del 12 al 17 de febrero.

Karely es la menor de una dinastía reconocida, ya que su hermana Astrid, fue Reina de los Juegos Florales del Carnaval del 2012 y Brisia, Princesa Real del Carnaval del 2018. Su madre, Vicky Briceño, también participó en 1987, quedando entre los primeros cuatro lugares.

“Vengo de una familia carnavalera de corazón. Es un honor seguir esta tradición porque ellas me han ayudado y acompañado durante todo el proceso”, dijo.

Creció entre manifestaciones, coronaciones y carros alegóricos.

“Tenía nueve años cuando mi hermana fue reina, yo era la que más fuerte gritaba. Desde chiquita crecí con todo, con toda esta fiesta, para mí es un sueño estar ahorita cumpliendo esta parte ahora de mi lado”, recuerda.

Con el tiempo, la fiesta se volvió parte natural de su identidad. Aun así, admite que dar el paso no fue sencillo.

“Dudaba porque soy muy nerviosa, pero aquí estoy, preparándome para lograr un buen resultado”, dice.

Su familia ha sido clave para manejar esos nervios.

“Me han escuchado, me dan consejos, gracias a ellas he sabido guiarme en este camino”.

Aunque hoy es candidata, también es una profesionista comprometida., al descubrir la fisioterapia en 2015, durante un viaje donde vio el trabajo de una clínica.

“Ahí decidí que quería ser fisioterapeuta, me encanta, no era mi carrera favorita de chiquita. No sabía, de hecho, yo de esa carrera, pero en un viaje que tuve, mi tío tenía trabajo en una clínica de terapia física y ahí fue, viendo cómo era este trabajo, esa labor tan bonita y desde ahí yo dije, ‘quiero ser fisioterapeuta’, y de ahí surge ese sueño”, explica.

Para ella, esta carrera se suma a su propuesta como aspirante.

“Me ayuda a brindar apoyo a quienes lo necesitan”, dijo.

Si obtiene la corona, Karely desea enfocarse en proyectos de ayuda social.

“Siempre he tenido la pasión por apoyar. Me encantaría trabajar con asociaciones de niños y mujeres. Ser reina no es solo representar belleza, es tener una voz para llamar a más personas a colaborar con la comunidad”.

Sobre lo que más disfruta del Carnaval, lo tiene claro.

“Desde chiquita mis dibujos eran carros alegóricos y yo arriba; me encanta el desfile y el Combate Naval, todo el Carnaval es un sentimiento mágico”.

Respecto a por qué decidió participar hasta ahora, explica que necesitaba sentirse lista.

“A los 21 pensé que era el momento, pero el miedo me detenía. En 2023 estuve cerca, pero no me inscribí. Después de terminar mi servicio social y mientras trabajo en mi tesis, algo dentro de mí dijo que ya era tiempo”.

Finalmente, confía en que el certamen se desarrollará sin polémicas.

“Todas estamos preparadas y nos llevamos muy bien. Creo que todo fluirá de manera ética”.

A las jóvenes que sueñan con participar, les deja un mensaje.

“Que no tengan miedo, el miedo es parte del proceso, agárrense de él y de sus sueños, porque no hay sueño que no se cumpla”, comentó.

Perfil

María Karely Tirado Martínez

25 años

Licenciada en Terapia Física y Rehabilitación

Padres: Virginia Martínez Briceño y Carlos Tirado

Hermanos: Astrid, Brisia y Carlos Alonso Tirado

Pasatiempos: Indoor cycling, reportería, ir a la playa y ver atardeceres

Color de campaña: Morado

