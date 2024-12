Mariant Franco quiere ser parte de la historia de la máxima fiesta de Mazatlán

El ser parte de la historia del Carnaval y tener el apoyo incondicional de su familia llevó a Mariant Itzel Franco Benítez, a participar en la contienda por la corona de Reina del Carnaval de Mazatlán 2025.

Este año, la mazatleca de 20 años, que estudia la Licenciatura en Comercio Internacional, es una de las 12 candidatas que aspiran a portar la corona de las máximas fiestas del puerto.

“Cómo toda niña mazatleca es todo un sueño, yo sé que está muy trillado, pero es cierto, todas crecemos con el Carnaval en la sangre, en la piel, y es una meta que yo sabía que en algún momento iba a concretar, no sabía en qué año, no sabía cuándo, pero sí sabía que era un proceso que quería vivir”, dijo.

“En enero después del Año Nuevo, yo ya estaba pensando ‘este es mi año’, y empiezo a prepararme, sentí una corazonada muy bonita. Yo todavía lo platico con mi mamá y siento que fue como un impulso que me dieron, así para adelante, y dije no hay más, este es y así empezó todo; bendito Dios ya soy candidata ya siento que de alguna manera ya gané, porque siento que ya todas ganamos al estar participando, es un logró”, dijo.

La joven, quien se considera muy comprometida y perseverante en sus metas, dijo que le gustaría reflejar la esencia de la mujer mazatleca.

“A mí me gustaría mucho reflejar eso que somos las mujeres mazatlecas, alegres, genuinas, yo soy una persona muy transparente, me gusta mucho la gente, me gusta ser cercana, soy muy bailadora, muy platicadora, estoy feliz, contenta, realizada por ese lado; todas queremos la corona, y todas somos merecedoras y estamos muy preparadas, y a disfrutar de esta etapa”.

Comentó que le gustaría decirles a las niñas y jóvenes que buscan realizar sus sueños, y si ese es concursar por la corona de Reina, que lo hagan, que no hay límites.

“De ser electa creo que hay que tener mucho cuidado con la corona, claro que es una responsabilidad, pero también hay que gozarla, hay que disfrutarla; por ejemplo, yo fui una niña que lo veía algo no imposible, pero sí muy lejano, me gustaría también reflejar eso con las niñas, decirles que sí se puede, que aquí está Mariant para decirles que sí, que por más lejano que se vea algo y por más que te digan que no, es decirles que sí se puede, eso me encantaría proyectarle”. Como buena mazatleca las fiestas carnestolendas han formado parte de su vida, así como la música.

“El carnaval es historia, es cultura, música, gastronomía, de aquí han salido exponentes muy grandes. Es un orgullo ser mazatleco, entonces, cómo iba a dejar pasar la oportunidad de ser mujer, de ser mazatleca y no vivir un Carnaval, era algo que no podía dejar pasar”.

“Este año es histórico, la Alcaldesa el año que viene creo que son sus 25 años, y es el Centenario de los Juegos Florales, una corona que me encanta, yo siempre digo no importa cuál de las dos (coronas), a mí las dos representan el mismo valor aunque representan cosas diferentes; la corona de los Juegos Florales representa el arte, que es algo precioso, más yo siendo soprano lírico, pues es algo, que también me representa muchísimo”.

La joven pertenece a un grupo versátil, además de que la música la lleva en la sangre al ser sobrina de Luis Ángel Franco Rivera, mejor conocido como “El Flaco”.

“Estoy empezando en la música, dando mis pininos en un grupo versátil, que les mando un abrazo a mis jefes del Grupo Fusión, pero además no sólo son cumbias, también me gusta mucho el clásico, el lírico”.

“En mi familia nuestro sustento es la música, mi hermano también es músico, crecí con eso, crecí escuchando música de banda, pero no sólo eso, mi mamá también me inculcó el rock, música en inglés, soy muy versátil; mi papá no es músico, pero sí hay alguien muy cercano a mí que es un exponente, es Luis Ángel “El Flaco”, él es un referente grandísimo para mí, lo quiero mucho y también le mando un beso y sí es una gran inspiración”, dijo.

Mariant Itzel exhortó a las jóvenes a que luchen por su sueños y busquen cumplir sus metas.

Perfil

Mariant Itzel Franco Benítez

20 años

Estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional

Padres: : Mónica Benítez

Hermano: Josué Franco

Pasatiempos: Bailar, leer y ver documentales

Color de campaña: Negra