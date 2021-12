Marina Beltrán, con sangre real en sus venas, compite por la corona del Carnaval 2022

“Desde niña he tenido este sueño tan grande y mi mayor motivación para entrar a la contienda fue tener como ejemplo a mi hermana, Corina Beltrán, quien participó en el Carnaval, aunque yo tenía apenas 9 años cuando ella fue reina, recuerdo absolutamente todo, me encantaba admirar sus vestidos y el estar al lado de ella siempre, conforme pasó el tiempo, más crecieron mis ganas de participar”, explica.

“Viví el Carnaval desde muy adentro, se me hizo muy bonito todo y yo pensé que algún día quería vivir ese sueño; sé que también es un compromiso, mucha gente sin conocerme me han mandado bonitos mensajes de buena vibra y me están apoyando, aunque también me dicen que mi hermana me ayudará mucho, me dicen, la tienes como ejemplo, y pues mucha gente espera que haga un buen papel, porque ella, gracias a Dios, es muy querida. Tengo su absoluto apoyo, creo que ella está muy emocionada al igual que yo, está recordando todo a través de mí en esta etapa”.

Actualmente, la candidata por la corona de la máxima fiesta o la de la cultura, estudia la Licenciatura en Enfermería, y entre sus hobbies está el bailar y cantar.

“Estamos muy felices de estar aquí, para mí el Carnaval es alegría, convivencia entre todos los mazatlecos y, sobre todo, admiro mucho el desfile, porque ahí es donde todos disfrutamos del Carnaval, admiramos los carros alegóricos, sus reinas, las comparsas, nos ponemos muy felices al ver la máxima fiesta del puerto”.

El apoyo de sus padres señala, es incondicional, al igual que el de todos sus familiares.

“Como que mis papás ya esperaban que les dijera que quería ser candidata, porque siempre han sabido que tengo este sueño, cuando les dije que me iba a decidir este año, mi papá, más que nada, estaba entre sí y no, porque estoy estudiando enfermería, y él no quiere que descuide la escuela por el Carnaval, pero yo lo empapé de la fiesta y le dije que me iba a partir en dos, a ver cómo le hago, pero voy a luchar por este sueño que tengo”, comparte.

“Mazatlán es maravilloso junto con su Carnaval, siempre hay que luchar por los sueños, si desde niñas tienes esta inquietud, lucha por cumplirla, porque sobre todo es una satisfacción y, de lograrlo, van a crecer como personas, que no tengan miedo a equivocarse y que luchen por lo que quieren”.

De ser elegida como reina, dice, le gustaría que la recuerden como alguien alegre, que logró su sueño a base de mucho esfuerzo.

“Me gusta ser alegre, quiero ser una reina auténtica, que logra sus sueños a base de mucho esfuerzo, pero sobre todo una persona con valores. Si tuviera la oportunidad de obtener una corona, lo primero que haría es dar a conocer lo maravilloso que es nuestro puerto, como su Carnaval”.

Perfil

Marina Beltrán Sedano

20 años

Estudia Licenciatura en Enfermería

Padres: María del Carmen Sedano González y Rodolfo Beltrán Collantes

Hermanos: Corina (31 años) y Rodolfo (27 años)

Color de campaña: Azul Rey