Mario López Milán celebra 90 años rodeado del cariño de su familia

Rodeado del cariño de su familia y amistades más cercanas, Mario López Milán celebró su cumpleaños número 90 con un ameno convivio.

El festejo se desarrolló en un ambiente cálido y de alegría, donde los invitados se reunieron para acompañar al cumpleañero en una fecha tan significativa.

Durante la reunión, los asistentes compartieron agradables momentos de charla y convivencia mientras disfrutaban de un menú preparado especialmente para la ocasión.

A lo largo del encuentro, familiares y amigos aprovecharon para felicitar al cumpleañero, expresarle su afecto y desearle salud y bienestar en esta nueva vuelta al sol.

La reunión transcurrió entre sonrisas, abrazos y momentos entrañables que reflejaron el cariño que familiares y amigos sienten por el cumpleañero.

Así, rodeado de quienes más quiere, Mario López Milán celebró nueve décadas de vida en una tarde especial que quedará guardada en la memoria de todos los presentes.