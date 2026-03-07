Gente
|
De manteles largos

Mario López Milán celebra 90 años rodeado del cariño de su familia

El festejado compartió un convivio en un restaurante de un hotel de la Zona Dorada, donde recibió muestras de cariño y buenos deseos por su aniversario
Marisela González |
07/03/2026 14:04
07/03/2026 14:04

Rodeado del cariño de su familia y amistades más cercanas, Mario López Milán celebró su cumpleaños número 90 con un ameno convivio.

El festejo se desarrolló en un ambiente cálido y de alegría, donde los invitados se reunieron para acompañar al cumpleañero en una fecha tan significativa.

Durante la reunión, los asistentes compartieron agradables momentos de charla y convivencia mientras disfrutaban de un menú preparado especialmente para la ocasión.

A lo largo del encuentro, familiares y amigos aprovecharon para felicitar al cumpleañero, expresarle su afecto y desearle salud y bienestar en esta nueva vuelta al sol.

La reunión transcurrió entre sonrisas, abrazos y momentos entrañables que reflejaron el cariño que familiares y amigos sienten por el cumpleañero.

Así, rodeado de quienes más quiere, Mario López Milán celebró nueve décadas de vida en una tarde especial que quedará guardada en la memoria de todos los presentes.

  • $!Don Mario con sus hijos, Jorge, Elsa María, Mario y Jesús Daniel.
    Don Mario con sus hijos, Jorge, Elsa María, Mario y Jesús Daniel. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Elsa María López Tirado junto a su papá, Mario López Milán.
    Elsa María López Tirado junto a su papá, Mario López Milán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Don Mario entre sus nueras, Evelyn Mata, Nancy Grubb y Carolina Ley.
    Don Mario entre sus nueras, Evelyn Mata, Nancy Grubb y Carolina Ley. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Don Mario entre sus nietas, Paulina, Carito, Daniela y Victoria López.
    Don Mario entre sus nietas, Paulina, Carito, Daniela y Victoria López. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El festejado recibe un abrazo de su amigo Melesio Gaxiola.
    El festejado recibe un abrazo de su amigo Melesio Gaxiola. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El cumpleañero entre Dagoberto Ramírez y Martha Ramírez.
    El cumpleañero entre Dagoberto Ramírez y Martha Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Mario López Milán y Dagoberto Ramírez.
    Mario López Milán y Dagoberto Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Dagoberto Ramírez, Don Mario, Nancy, Mario, Tucker, Dan, Melissa e Isabel.
    Dagoberto Ramírez, Don Mario, Nancy, Mario, Tucker, Dan, Melissa e Isabel. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El cumpleañero entre los López Ley: Daniela, Carito, Carolina, Jesús Daniel y Victoria.
    El cumpleañero entre los López Ley: Daniela, Carito, Carolina, Jesús Daniel y Victoria. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Entre sonrisas y buenos deseos transcurrió el festejo en honor a Mario López Milán.
    Entre sonrisas y buenos deseos transcurrió el festejo en honor a Mario López Milán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El festejado disfrutó de una emotiva reunión en compañía de quienes más lo quieren.
    El festejado disfrutó de una emotiva reunión en compañía de quienes más lo quieren. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cumpleaños
#Mario López Milán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube