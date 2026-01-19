Gente
De manteles largos

Martha Cecilia Muñoz celebra su cumpleaños rodeada de familiares y amigos

La festejada disfrutó de una alegre reunión organizada por su familia, donde los invitados compartieron momentos especiales y diversión.
Marisela González |
19/01/2026 14:17
Con un ambiente lleno de alegría y buenos deseos, Martha Cecilia Muñoz celebró un año más de vida en compañía de familiares y amigos, quienes se reunieron para compartir una tarde especial en su honor.

La celebración, cuidadosamente organizada por su familia, incluyó detalles que hicieron del encuentro un momento memorable en un ambiente cálido que permitió a todos disfrutar y convivir de manera amena.

Durante el festejo, la festejada recibió muestras de cariño que hicieron de la ocasión un día inolvidable.

La reunión fue una oportunidad para estrechar lazos y celebrar la vida de Martha Cecilia, protagonista de esta alegre jornada social.

  • $!Martha Cecilia disfrutó de su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, en una alegre celebración organizada por su familia.
    Martha Cecilia disfrutó de su cumpleaños rodeada de familiares y amigos, en una alegre celebración organizada por su familia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La cumpleañera entre sus nietos Fernando Gutiérrez y Ángel Miguel Maldonado.
    La cumpleañera entre sus nietos Fernando Gutiérrez y Ángel Miguel Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Rafael Muñoz y Rosa María Rodríguez con la festejada.
    Rafael Muñoz y Rosa María Rodríguez con la festejada. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
#Cumpleaños
