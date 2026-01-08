Martín Luis Morales rinde protesta como presidente de los abogados

En un acto que reunió a integrantes del gremio jurídico y distinguidos invitados, se llevó a cabo la toma de protesta de Martín Luis Morales Acuña como nuevo presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada, quien encabezará el Consejo Directivo 2025-2027.

La ceremonia fue presidida por el juez Federico Francisco Estrada Coronado, quien tuvo a su cargo la toma de protesta estatutaria, destacando la importancia de la ética, la unidad y el compromiso profesional en el ejercicio del derecho, así como el papel fundamental del Colegio en la vida jurídica y social.

Durante su mensaje, Morales Acuña expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y refrendó su compromiso de trabajar en favor del fortalecimiento institucional, la capacitación continua y la defensa de los valores que distinguen a la abogacía organizada.

Al finalizar el acto protocolario, los asistentes aprovecharon la ocasión para celebrar el fin de año, en un ambiente de convivencia y camaradería, donde se intercambiaron buenos deseos para el 2026, augurando un periodo de trabajo exitoso y de unidad para el Colegio de Abogados Genaro Estrada.