Martín Morales Acuña encabezará el Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C.

El gremio jurídico eligió a su nuevo presidente para el período 2025–2027 tras una jornada de renovación del Consejo Directivo
Marisela González |
22/11/2025 12:22
El Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C. llevó a cabo la elección para la renovación de su Consejo Directivo, proceso en el que resultó electo como presidente Martín Morales Acuña para el período 2025–2027.

Con esta designación, la agrupación jurídica inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de la profesión, la capacitación continua y la representación del gremio en los diversos ámbitos de la vida pública.

Morales Acuña agradeció la confianza de los integrantes del colegio y reiteró su compromiso de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo profesional de los abogados, así como mantener una gestión cercana y transparente.

El nuevo Consejo Directivo entrará en funciones al inicio de 2026.

    Abel Flores Lugo, vicepresidente; Cesar Rodríguez Velázquez, secretario; Martin Luis Morales Acuña, presidente; Gabriela Lizárraga Zuñiga, tesorera; Omar Verdugo Flores secretario suplente, y José Octavio Pardo Alarcón, tesorero suplente. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Martín Morales Silva entre sus hijos, Adriana y Martín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Guadalupe Verdín, Gabriela Zuñiga, Adriana Morales, Violeta Germán, Yolanda Corral y Guadalupe Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Enrique Herrera, Pedro Osuna y Martín Morales. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
    Arturo Reyes, Martín Morales y Abel Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Colegio de Abogados
