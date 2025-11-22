Martín Morales Acuña encabezará el Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C.

El Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C. llevó a cabo la elección para la renovación de su Consejo Directivo, proceso en el que resultó electo como presidente Martín Morales Acuña para el período 2025–2027.

Con esta designación, la agrupación jurídica inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de la profesión, la capacitación continua y la representación del gremio en los diversos ámbitos de la vida pública.

Morales Acuña agradeció la confianza de los integrantes del colegio y reiteró su compromiso de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo profesional de los abogados, así como mantener una gestión cercana y transparente.

El nuevo Consejo Directivo entrará en funciones al inicio de 2026.