Más de mil personas corrieron el 22 de noviembre de 2026 en Culiacán, participando en la 8.ª Carrera Proeduca para impulsar oportunidades educativas. La jornada deportiva y familiar destacó por su entusiasmo y solidaridad en apoyo a la niñez sinaloense.

Corredores de distintas edades se dieron cita para participar en las distancias de 3K, 5K y 10K, teniendo como escenario el bulevar Niños Héroes. La participación de atletas élite demostró su preparación y elevó el nivel competitivo del evento, que busca mejorar el futuro de niñas y niños.

Esta octava edición refrenda el compromiso de Proeduca con la generación de espacios que promueven la participación social y la activación física. La iniciativa busca sumar voluntades para ofrecer mejores oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes sinaloenses.

La organización informó que la carrera se consolida como un encuentro que une a empresas, instituciones, familias y sociedad civil. Este esfuerzo colectivo busca transformar vidas al impulsar la educación, contribuyendo a construir un futuro con más oportunidades.

La jornada estuvo acompañada de música en vivo, gracias a la participación del grupo de rock de la Academia Musical Vibra. Al llegar a la meta, el grupo norteño estudiantil del Instituto Tecnológico de Culiacán puso un toque festivo al evento.

En el área de convivencia, la empresa Momentos ofreció experiencias con fotografías instantáneas y cámara 360. Esto permitió a los participantes llevarse un recuerdo de la jornada con alegría, compañerismo y solidaridad.

Uno de los momentos esperados fueron las Carreritas Infantiles, donde niñas y niños participaron con alegría y espíritu deportivo. Cada participante demostró que los sueños comienzan desde temprana edad y que con determinación no existen límites.

Al concluir las competencias, participantes y organizadores se trasladaron al Parque Las Riberas para la ceremonia de premiación. Se reconoció a los primeros lugares de cada distancia y categoría.

Los ganadores de las categorías de 3K, 5K y 10K recibieron premios en efectivo, estancias todo incluido en Hotel RIU Mazatlán, cupones de Caffenio, Dportenis y Taipak, así como souvenirs del Club Tomateros de Culiacán.

Niñas y niños ganadores de las Carreritas Infantiles obtuvieron premios de BeisBox, Chuck E. Cheese, Air Jump, Wokivia, Dportenis y CitiCinemas, además de monederos electrónicos de Caffenio, entradas al Zoológico y becas de Vocablo Idiomas Premium.