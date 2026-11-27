Más de mil personas corrieron el 22 de noviembre de 2026 en Culiacán, participando en la 8.ª Carrera Proeduca para impulsar oportunidades educativas. La jornada deportiva y familiar destacó por su entusiasmo y solidaridad en apoyo a la niñez sinaloense.
Corredores de distintas edades se dieron cita para participar en las distancias de 3K, 5K y 10K, teniendo como escenario el bulevar Niños Héroes. La participación de atletas élite demostró su preparación y elevó el nivel competitivo del evento, que busca mejorar el futuro de niñas y niños.
Esta octava edición refrenda el compromiso de Proeduca con la generación de espacios que promueven la participación social y la activación física. La iniciativa busca sumar voluntades para ofrecer mejores oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes sinaloenses.
La organización informó que la carrera se consolida como un encuentro que une a empresas, instituciones, familias y sociedad civil. Este esfuerzo colectivo busca transformar vidas al impulsar la educación, contribuyendo a construir un futuro con más oportunidades.
La jornada estuvo acompañada de música en vivo, gracias a la participación del grupo de rock de la Academia Musical Vibra. Al llegar a la meta, el grupo norteño estudiantil del Instituto Tecnológico de Culiacán puso un toque festivo al evento.
En el área de convivencia, la empresa Momentos ofreció experiencias con fotografías instantáneas y cámara 360. Esto permitió a los participantes llevarse un recuerdo de la jornada con alegría, compañerismo y solidaridad.
Uno de los momentos esperados fueron las Carreritas Infantiles, donde niñas y niños participaron con alegría y espíritu deportivo. Cada participante demostró que los sueños comienzan desde temprana edad y que con determinación no existen límites.
Al concluir las competencias, participantes y organizadores se trasladaron al Parque Las Riberas para la ceremonia de premiación. Se reconoció a los primeros lugares de cada distancia y categoría.
Los ganadores de las categorías de 3K, 5K y 10K recibieron premios en efectivo, estancias todo incluido en Hotel RIU Mazatlán, cupones de Caffenio, Dportenis y Taipak, así como souvenirs del Club Tomateros de Culiacán.
Niñas y niños ganadores de las Carreritas Infantiles obtuvieron premios de BeisBox, Chuck E. Cheese, Air Jump, Wokivia, Dportenis y CitiCinemas, además de monederos electrónicos de Caffenio, entradas al Zoológico y becas de Vocablo Idiomas Premium.
La jornada incluyó una rifa general para todos los participantes. El primer lugar ganó una estancia de tres noches todo incluido en Hotel RIU Mazatlán. También se sortearon cupones de Dportenis, souvenirs del Club Tomateros de Culiacán y entradas a CitiCinemas.
Más de 50 empresas se sumaron a la causa. Entre ellas destacaron Coppel, Sport Line, Ceiba, Premier Automotriz, SuKarne, Koblenz, Lee, Champion, LG, Voit, Wrangler, Everlast, Grupo Los Arcos, BASA, Powerade e Imágenes Móviles.