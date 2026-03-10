Mauricio Aguilar asume presidencia de Canacintra Mazatlán

En un acto que reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y ex dirigentes del organismo, Mauricio Aguilar Alemán asumió la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán para el periodo 2026-2027.

Durante la ceremonia de toma de protesta, el empresario expresó su compromiso de trabajar junto con los industriales para fortalecer al sector, impulsar la innovación y consolidar alianzas estratégicas que permitan atraer inversiones y generar empleos de calidad en el puerto.

En su mensaje, Aguilar Alemán señaló que Mazatlán es una ciudad con gran potencial, destacando su dinamismo económico, así como su riqueza cultural y gastronómica.

La toma de protesta estuvo a cargo de Brenda Vega Peña, vicepresidenta de la Región Pacífico Centro de Canacintra, quien exhortó al nuevo consejo directivo a mantener la unidad del organismo y continuar trabajando por el desarrollo de Mazatlán.

Al evento también asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien reiteró el respaldo del Gobierno municipal al sector empresarial y destacó la importancia de la colaboración entre iniciativa privada y autoridades para impulsar el desarrollo económico del puerto.

Nuevo Comité Directivo

Mauricio Aguilar Alemán, presidente.

Víctor Humarán Castellano, secretario.

Raúl Irigoyen Carrillo, tesorero.

Tobías Ricardo Lozano Solórzano, primer vicepresidente.

Sylvia Patatyn, segunda vicepresidenta.

Francisco Javier Villa Peraza, tercer vicepresidente.

René Ulises Gutiérrez Luna, cuarto vicepresidente.

Sergio Rojas Velarde, quinto vicepresidente.

María Lourdes Magallón Huerta, sexta vicepresidenta.

Vocales

Renato Andrade Aguilar

Ernesto Felton Koloffon

José Daniel Tirado Zamudio

Eduardo Galindo Gómez

Guillermo Felton Koloffon

Rosa Elena Álvarez

Javier Valdez Magallón

Érick Rodríguez Cañedo

Roberto López Trinidad

Elizabeth Peraza Mendoza

Elio Barriga Calderón

Francisco Avilés Mariscal

Amador Campos Aguilera

Gabriela Ibarra Monjarrez

Manuel Salvador Rivas Rodríguez

Adriana Gamiño Morales

Gregorio Tovar Tirado

José Manuel Colorado Pérez

Narda Maldonado Ponce

Iván de Jesús López Aguayo

Sandra Concepción Guido Sánchez

Joel Hernández García

Samantha Osuna Jiménez

Pedro Gerardo Uzeta Celaya

Luis Fernando Cabrales Jasso

Alejandro Castillo Villela

Susana Rojas Martínez