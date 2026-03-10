Mauricio Aguilar asume presidencia de Canacintra Mazatlán

En un acto que reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y ex dirigentes del organismo, Mauricio Aguilar Alemán asumió la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán para el periodo 2026-2027.
Durante la ceremonia de toma de protesta, el empresario expresó su compromiso de trabajar junto con los industriales para fortalecer al sector, impulsar la innovación y consolidar alianzas estratégicas que permitan atraer inversiones y generar empleos de calidad en el puerto.
En su mensaje, Aguilar Alemán señaló que Mazatlán es una ciudad con gran potencial, destacando su dinamismo económico, así como su riqueza cultural y gastronómica.
La toma de protesta estuvo a cargo de Brenda Vega Peña, vicepresidenta de la Región Pacífico Centro de Canacintra, quien exhortó al nuevo consejo directivo a mantener la unidad del organismo y continuar trabajando por el desarrollo de Mazatlán.
Al evento también asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien reiteró el respaldo del Gobierno municipal al sector empresarial y destacó la importancia de la colaboración entre iniciativa privada y autoridades para impulsar el desarrollo económico del puerto.
Nuevo Comité Directivo
Mauricio Aguilar Alemán, presidente.
Víctor Humarán Castellano, secretario.
Raúl Irigoyen Carrillo, tesorero.
Tobías Ricardo Lozano Solórzano, primer vicepresidente.
Sylvia Patatyn, segunda vicepresidenta.
Francisco Javier Villa Peraza, tercer vicepresidente.
René Ulises Gutiérrez Luna, cuarto vicepresidente.
Sergio Rojas Velarde, quinto vicepresidente.
María Lourdes Magallón Huerta, sexta vicepresidenta.
Vocales
Renato Andrade Aguilar
Ernesto Felton Koloffon
José Daniel Tirado Zamudio
Eduardo Galindo Gómez
Guillermo Felton Koloffon
Rosa Elena Álvarez
Javier Valdez Magallón
Érick Rodríguez Cañedo
Roberto López Trinidad
Elizabeth Peraza Mendoza
Elio Barriga Calderón
Francisco Avilés Mariscal
Amador Campos Aguilera
Gabriela Ibarra Monjarrez
Manuel Salvador Rivas Rodríguez
Adriana Gamiño Morales
Gregorio Tovar Tirado
José Manuel Colorado Pérez
Narda Maldonado Ponce
Iván de Jesús López Aguayo
Sandra Concepción Guido Sánchez
Joel Hernández García
Samantha Osuna Jiménez
Pedro Gerardo Uzeta Celaya
Luis Fernando Cabrales Jasso
Alejandro Castillo Villela
Susana Rojas Martínez