Mazatlán celebra el pase del Tri a octavos con una gran fiesta

La ilusión mundialista sigue creciendo y Mazatlán volvió a teñirse de verde, blanco y rojo tras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le dio el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Aunque el encuentro en el Estadio Azteca sufrió un retraso de aproximadamente una hora debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la capital del país, la espera valió la pena para miles de aficionados, que celebraron los goles de Julián Quiñones, al minuto 22, y de Raúl Jiménez, al 31, en una primera mitad que encaminó la clasificación del Tricolor.

En Mazatlán, la emoción se hizo sentir desde el silbatazo final. Las Letras de Mazatlán y el paseo de Olas Altas se convirtieron en punto de reunión para decenas de seguidores que, entre banderas, playeras de la Selección, cánticos y porras, festejaron el importante resultado.

El ambiente también se vivió en restaurantes, bares y hogares, donde familias y grupos de amigos siguieron el encuentro y compartieron la alegría por un equipo mexicano que, además de avanzar a la siguiente ronda, mantiene su arco invicto en lo que va del torneo.

Con bocinazos, abrazos y un ambiente de fiesta, la afición mazatleca dejó claro que el sueño mundialista continúa y que seguirá alentando al Tri en su camino por la Copa del Mundo 2026 a gritos de ¿Y si sí? y “Quiere volar”, que sonaron fuerte.