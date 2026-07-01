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Fiebre mundialista

Mazatlán celebra el pase del Tri a octavos con una gran fiesta

La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador desató una ola de festejos en Olas Altas, Las Letras, restaurantes y hogares mazatlecos, donde la afición vivió una noche de euforia y orgullo mundialista con el ‘¿Y si, sí?’
Marisela González |
01/07/2026 13:09
01/07/2026 13:09

La ilusión mundialista sigue creciendo y Mazatlán volvió a teñirse de verde, blanco y rojo tras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le dio el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Aunque el encuentro en el Estadio Azteca sufrió un retraso de aproximadamente una hora debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la capital del país, la espera valió la pena para miles de aficionados, que celebraron los goles de Julián Quiñones, al minuto 22, y de Raúl Jiménez, al 31, en una primera mitad que encaminó la clasificación del Tricolor.

En Mazatlán, la emoción se hizo sentir desde el silbatazo final. Las Letras de Mazatlán y el paseo de Olas Altas se convirtieron en punto de reunión para decenas de seguidores que, entre banderas, playeras de la Selección, cánticos y porras, festejaron el importante resultado.

El ambiente también se vivió en restaurantes, bares y hogares, donde familias y grupos de amigos siguieron el encuentro y compartieron la alegría por un equipo mexicano que, además de avanzar a la siguiente ronda, mantiene su arco invicto en lo que va del torneo.

Con bocinazos, abrazos y un ambiente de fiesta, la afición mazatleca dejó claro que el sueño mundialista continúa y que seguirá alentando al Tri en su camino por la Copa del Mundo 2026 a gritos de ¿Y si sí? y “Quiere volar”, que sonaron fuerte.

  • $!José y sus hijos festejan el triunfo en las Letras de Mazatlán.
    José y sus hijos festejan el triunfo en las Letras de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Fabricio Sánchez y Daniela Gómez con su pequeño, Fabricio.
    Fabricio Sánchez y Daniela Gómez con su pequeño, Fabricio. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El ambiente de fiesta se apoderó del malecón, donde decenas de aficionados se reunieron para celebrar el avance de México.
    El ambiente de fiesta se apoderó del malecón, donde decenas de aficionados se reunieron para celebrar el avance de México. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Visitantes de Saltillo celebran el triunfo de México.
    Visitantes de Saltillo celebran el triunfo de México. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Con la bandera de México como estandarte, la afición mazatleca celebró una noche llena de ilusión mundialista.
    Con la bandera de México como estandarte, la afición mazatleca celebró una noche llena de ilusión mundialista. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!El pequeño Emiliano Colio Garduño porta los colores del Tricolor.
    El pequeño Emiliano Colio Garduño porta los colores del Tricolor. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Familiares de los Gaytán Hernández estuvieron siguiendo el partido por la transmisión en vivo.
    Familiares de los Gaytán Hernández estuvieron siguiendo el partido por la transmisión en vivo. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Ana Santos y Agni González.
    Ana Santos y Agni González. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Edith Perea junto a su pequeño Ian Amauri Montes Perea.
    Edith Perea junto a su pequeño Ian Amauri Montes Perea. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Raúl Ibarra, Litzy Hernández, Fernando Ibarra, Alberto Mendieta con su pequeña Mía Lizeth, Delia Ibarra y Alma Osuna.
    Raúl Ibarra, Litzy Hernández, Fernando Ibarra, Alberto Mendieta con su pequeña Mía Lizeth, Delia Ibarra y Alma Osuna. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Heriberto Estrada, Lupita Carrillo, Alberto Martínez, Marco Reyna, Octavio e Isela Cárdenas, y Emilio Osuna.
    Heriberto Estrada, Lupita Carrillo, Alberto Martínez, Marco Reyna, Octavio e Isela Cárdenas, y Emilio Osuna. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Turistas de Monclova festejan en Mazatlán el pase a la siguiente fase del Tricolor.
    Turistas de Monclova festejan en Mazatlán el pase a la siguiente fase del Tricolor. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Pedro Hernández y Luis Acosta.
    Pedro Hernández y Luis Acosta. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Lety Morgan con su jersey tricolor.
    Lety Morgan con su jersey tricolor. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Los profesores del Jardín de Niños Leonor López Orellana desde temprano portaban la casaca de la Selección Nacional.
    Los profesores del Jardín de Niños Leonor López Orellana desde temprano portaban la casaca de la Selección Nacional. ( Fotos: Cortesía)
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