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Convivencia deportiva

Mazatlán celebra en grande el primer triunfo de México en el Mundial de Futbol 2026

Turistas y locales disfrutaron del ambiente futbolero que se vivió en Mazatlán tras el histórico triunfo de la Selección Mexicana por marcador de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Marisela González |
12/06/2026 13:53
12/06/2026 13:53

La alegría y el orgullo nacional se apoderaron de Mazatlán luego de que la Selección Mexicana obtuvo el primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que desató festejos espontáneos en distintos puntos de la ciudad.

Desde las primeras horas posteriores al silbatazo final, cientos de personas se congregaron en el malecón, la Zona Dorada y plazas públicas para celebrar el histórico triunfo tricolor.

Familias completas, grupos de amigos y visitantes compartieron la emoción de un día que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Vestidos con playeras de la Selección Mexicana, portando banderas y haciendo sonar cornetas y tambores, los asistentes protagonizaron una auténtica fiesta futbolera.

Los cánticos, las porras y los tradicionales gritos de “¡México, México!” resonaron a lo largo del paseo costero, donde el ambiente festivo se prolongó por varias horas.

Restaurantes, bares y establecimientos que transmitieron el encuentro registraron una importante afluencia de clientes que siguieron cada minuto del partido y posteriormente se sumaron a los festejos.

Muchos turistas aprovecharon su estancia en el puerto para unirse a la celebración, destacando la energía y hospitalidad de los mazatlecos.El color verde, blanco y rojo dominó la escena ese día que llenó de emoción, fotografías y momentos de convivencia.

  • $!Alina Zataráin, Ximena Gutiérrez, Leticia Ferreira, Carolina Zataráin, Stefania Ponzo, Estefany López, Conchita Hernández y Vivian Renee Rodríguez.
    Alina Zataráin, Ximena Gutiérrez, Leticia Ferreira, Carolina Zataráin, Stefania Ponzo, Estefany López, Conchita Hernández y Vivian Renee Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Alina Zataráin)
  • $!Colaboradores de Noroeste Mazatlán se reunieron para ver el partido de la Selección Nacional.
    Colaboradores de Noroeste Mazatlán se reunieron para ver el partido de la Selección Nacional. ( Fotos: Noroeste/Alina Zataráin)
  • $!La familia Colio Sánchez: María Daniela, Marlén y Daniel.
    La familia Colio Sánchez: María Daniela, Marlén y Daniel. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez emocionados vieron el primer encuentro de México en el Mundial 2026.
    Alumnos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez emocionados vieron el primer encuentro de México en el Mundial 2026. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los chicos de American Fitness vivieron intensamente el primer juego de México.
    Los chicos de American Fitness vivieron intensamente el primer juego de México. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Turistas recorrieron el malecón portando banderas mexicanas para celebrar el triunfo de México.
    Turistas recorrieron el malecón portando banderas mexicanas para celebrar el triunfo de México. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!A bordo de una pulmonía y portando la bandera mexicana, aficionados recorrieron el malecón de Mazatlán para celebrar el triunfo de la selección.
    A bordo de una pulmonía y portando la bandera mexicana, aficionados recorrieron el malecón de Mazatlán para celebrar el triunfo de la selección. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Una familia originaria de Torreón aprovechó su visita al puerto para inmortalizar el momento con una fotografía en las letras de Mazatlán durante los festejos.
    Una familia originaria de Torreón aprovechó su visita al puerto para inmortalizar el momento con una fotografía en las letras de Mazatlán durante los festejos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Visitantes nacionales se sumaron a la fiesta tricolor en Olas Altas.
    Visitantes nacionales se sumaron a la fiesta tricolor en Olas Altas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!El sonido de las trompetas y el ondear de las banderas mexicanas marcaron el ambiente festivo en Mazatlán.
    El sonido de las trompetas y el ondear de las banderas mexicanas marcaron el ambiente festivo en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Robles)
  • $!Jesús Damián portando el uniforme de México acudió a su guardería.
    Jesús Damián portando el uniforme de México acudió a su guardería. ( Fotos: Cortesía)
  • $!José Daniel Parente con su jersey tricolor.
    José Daniel Parente con su jersey tricolor. ( Fotos: Cortesía)
  • $!La Alcaldesa Estrella Palacios recorrió Olas Altas y aprovechó el ambiente festivo para adquirir recuerdos alusivos a la celebración mundialista.
    La Alcaldesa Estrella Palacios recorrió Olas Altas y aprovechó el ambiente festivo para adquirir recuerdos alusivos a la celebración mundialista. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El entusiasmo de los más pequeños se reflejó en sus caras pintadas de verde, blanco y rojo.
    El entusiasmo de los más pequeños se reflejó en sus caras pintadas de verde, blanco y rojo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La familia Mendoza Torres, de Monterrey, festeja el triunfo de México en las Letras de Mazatlán.
    La familia Mendoza Torres, de Monterrey, festeja el triunfo de México en las Letras de Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Estudiantes siguieron la transmisión del partido desde sus aulas.
    Estudiantes siguieron la transmisión del partido desde sus aulas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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