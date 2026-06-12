Mazatlán celebra en grande el primer triunfo de México en el Mundial de Futbol 2026

La alegría y el orgullo nacional se apoderaron de Mazatlán luego de que la Selección Mexicana obtuvo el primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que desató festejos espontáneos en distintos puntos de la ciudad.

Desde las primeras horas posteriores al silbatazo final, cientos de personas se congregaron en el malecón, la Zona Dorada y plazas públicas para celebrar el histórico triunfo tricolor.

Familias completas, grupos de amigos y visitantes compartieron la emoción de un día que quedará grabada en la memoria de los aficionados.

Vestidos con playeras de la Selección Mexicana, portando banderas y haciendo sonar cornetas y tambores, los asistentes protagonizaron una auténtica fiesta futbolera.

Los cánticos, las porras y los tradicionales gritos de “¡México, México!” resonaron a lo largo del paseo costero, donde el ambiente festivo se prolongó por varias horas.

Restaurantes, bares y establecimientos que transmitieron el encuentro registraron una importante afluencia de clientes que siguieron cada minuto del partido y posteriormente se sumaron a los festejos.

Muchos turistas aprovecharon su estancia en el puerto para unirse a la celebración, destacando la energía y hospitalidad de los mazatlecos.El color verde, blanco y rojo dominó la escena ese día que llenó de emoción, fotografías y momentos de convivencia.