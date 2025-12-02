Mazatlán celebra la pasión por el deporte en el Maratón Pacífico 2025

La energía y el entusiasmo de los corredores se apoderaron de Mazatlán durante el Maratón Pacífico 2025, un evento que se llevó a cabo a lo largo de dos días, recorriendo el emblemático malecón y las principales avenidas del puerto.

La ciudad se llenó de color, música y actividad física, en una fiesta que celebró el deporte y la vida saludable.

Participantes de todas las edades se dieron cita para recorrer diferentes distancias, compartiendo el recorrido con familiares y amigos que los alentaban en cada tramo.

La convivencia deportiva no solo destacó la competencia y la resistencia, sino también la camaradería, el respeto por el esfuerzo propio y el de los demás, además del orgullo de vivir una experiencia en comunidad.

Durante el maratón, los espectadores disfrutaron de un ambiente festivo con animadores, música en vivo y puntos de hidratación estratégicamente ubicados, que hicieron del recorrido una verdadera experiencia para todos.

Muchos aprovecharon para tomar fotografías y conservar recuerdos de esta celebración del deporte sinaloense.