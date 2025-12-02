Gente
|
Convivencia deportiva

Mazatlán celebra la pasión por el deporte en el Maratón Pacífico 2025

Durante dos días, corredores locales y visitantes llenaron el malecón y las principales avenidas de Mazatlán, en una convivencia deportiva que combinó esfuerzo, alegría y espíritu deportivo
Marisela González |
02/12/2025 17:15
02/12/2025 17:15

La energía y el entusiasmo de los corredores se apoderaron de Mazatlán durante el Maratón Pacífico 2025, un evento que se llevó a cabo a lo largo de dos días, recorriendo el emblemático malecón y las principales avenidas del puerto.

La ciudad se llenó de color, música y actividad física, en una fiesta que celebró el deporte y la vida saludable.

Participantes de todas las edades se dieron cita para recorrer diferentes distancias, compartiendo el recorrido con familiares y amigos que los alentaban en cada tramo.

La convivencia deportiva no solo destacó la competencia y la resistencia, sino también la camaradería, el respeto por el esfuerzo propio y el de los demás, además del orgullo de vivir una experiencia en comunidad.

Durante el maratón, los espectadores disfrutaron de un ambiente festivo con animadores, música en vivo y puntos de hidratación estratégicamente ubicados, que hicieron del recorrido una verdadera experiencia para todos.

Muchos aprovecharon para tomar fotografías y conservar recuerdos de esta celebración del deporte sinaloense.

  • $!Cindy Lizárraga, Natalia Kelly y Hortencia Lizárraga.
    Cindy Lizárraga, Natalia Kelly y Hortencia Lizárraga. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth Rodríguez, Juan Arturo Rosales, Jimena Ortiz y José López.
    Elizabeth Rodríguez, Juan Arturo Rosales, Jimena Ortiz y José López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María de la Cruz Solís, Giovanni Medina, Jacqueline Castro y Dulce López, reciben a Karina Arteli quien vino desde Veracruz a correr el Medio Maratón en Mazatlán.
    María de la Cruz Solís, Giovanni Medina, Jacqueline Castro y Dulce López, reciben a Karina Arteli quien vino desde Veracruz a correr el Medio Maratón en Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Karla Escoto, Fernanda e Ildeberto Figueroa.
    Karla Escoto, Fernanda e Ildeberto Figueroa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vianey Gil y Daniela Castro.
    Vianey Gil y Daniela Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fátima Murillo, Wendy Rodríguez, Danelia Padilla y Andrea Hernández.
    Fátima Murillo, Wendy Rodríguez, Danelia Padilla y Andrea Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Javier Salgado y Diego Serrano.
    Javier Salgado y Diego Serrano. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Emilio Pontón y Carolina Alcalá.
    Emilio Pontón y Carolina Alcalá. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Valeria y María Rosa Cárdenas, Gloria Romo y Vanessa Romero.
    Valeria y María Rosa Cárdenas, Gloria Romo y Vanessa Romero. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Beltrán, Francisco y Ximena Sanz, Lilian Ramos e Isaac Sanz.
    Francisco Beltrán, Francisco y Ximena Sanz, Lilian Ramos e Isaac Sanz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesmar Gálvez, Guillermo Ortiz, Jesús Rojas y Édgar Mendoza.
    Jesmar Gálvez, Guillermo Ortiz, Jesús Rojas y Édgar Mendoza. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fátima León, Sara Henao y Frida Alfaro.
    Fátima León, Sara Henao y Frida Alfaro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Maratón
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube