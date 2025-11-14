Mazatlán celebra lazos turísticos con la entrega de premios ‘Golden Deer’

En una noche llena de gratitud, convivencia y celebración, el Hotel Dream de Estrella de Mar fue sede del cierre oficial de la 28 edición de la Fiesta Amigos de Mazatlán.

En el evento se hizo la entrega de 17 premios “Golden Deer” a operadores turísticos, mayoristas, líneas aéreas y medios especializados que, a lo largo del año, contribuyeron de manera destacada al fortalecimiento del destino.

La ceremonia reconoció a quienes impulsaron a Mazatlán mediante nuevas rutas aéreas, alianzas estratégicas, promoción constante y un trabajo colaborativo que ha permitido ampliar la conectividad y presencia del puerto en mercados clave.

Los asistentes disfrutaron de una cena en un ambiente relajado, donde la amistad y el compañerismo fueron protagonistas tras varios días de actividades.

Entre risas, brindis y anécdotas, los homenajeados celebraron el cierre de una edición más de esta tradicional reunión que año con año reconoce el esfuerzo conjunto que impulsa al puerto hacia nuevos horizontes.

La velada concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo el turismo y a seguir construyendo alianzas que posicionen a Mazatlán como uno de los destinos más importantes del país.

Premios

1._ La línea aérea de México Volaris.

2._ El U.S.A. Key Partner Airlines Sound Country.

3._ Canadá WestJet Airlines4. Al tour operador mayorista Regional Chek Hotel.

5._ El tour operador mayorista Nacional Imacop Corporation.

6._Apple LeiSure group7. Canadá Sunwin Vacation.

8._ Al Operador Expedia9. A Despegar.com.

10._ Corald Meening Planner.

11._ La Revista Panorama Turístico.

12._ Héctor Galvillo (homenaje póstumo).

13._Marcos Osuna del “Mesón de los Laureanos”.

14._La Alcaldesa Estrella Palacios, quien fungió como Secretaria de Turismo estatal fue reconocida como aliada para difundir al destino.

15._Joaquín Vargas Landeros Huicho, secretario de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

16._El Gobernador Ruben Rocha Moya.

17._Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo en Sinaloa.

Decoración

A su llegada, los asistentes eran recibidos por catrinas y catrines que estaban en un altar a la entrada del lugar, además los centros de meses eran de flores de cempasúchil.