Gente
|
Cena

Mazatlán celebra lazos turísticos con la entrega de premios ‘Golden Deer’

La Fiesta Amigos de Mazatlán cierra su 28 edición con la entrega de 17 premios a mayoristas, operadores, líneas aéreas y medios especializados que fortalecen la promoción del destino
Marisela González |
14/11/2025 15:15
14/11/2025 15:15

En una noche llena de gratitud, convivencia y celebración, el Hotel Dream de Estrella de Mar fue sede del cierre oficial de la 28 edición de la Fiesta Amigos de Mazatlán.

En el evento se hizo la entrega de 17 premios “Golden Deer” a operadores turísticos, mayoristas, líneas aéreas y medios especializados que, a lo largo del año, contribuyeron de manera destacada al fortalecimiento del destino.

La ceremonia reconoció a quienes impulsaron a Mazatlán mediante nuevas rutas aéreas, alianzas estratégicas, promoción constante y un trabajo colaborativo que ha permitido ampliar la conectividad y presencia del puerto en mercados clave.

Los asistentes disfrutaron de una cena en un ambiente relajado, donde la amistad y el compañerismo fueron protagonistas tras varios días de actividades.

Entre risas, brindis y anécdotas, los homenajeados celebraron el cierre de una edición más de esta tradicional reunión que año con año reconoce el esfuerzo conjunto que impulsa al puerto hacia nuevos horizontes.

La velada concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo el turismo y a seguir construyendo alianzas que posicionen a Mazatlán como uno de los destinos más importantes del país.

Premios

1._ La línea aérea de México Volaris.

2._ El U.S.A. Key Partner Airlines Sound Country.

3._ Canadá WestJet Airlines4. Al tour operador mayorista Regional Chek Hotel.

5._ El tour operador mayorista Nacional Imacop Corporation.

6._Apple LeiSure group7. Canadá Sunwin Vacation.

8._ Al Operador Expedia9. A Despegar.com.

10._ Corald Meening Planner.

11._ La Revista Panorama Turístico.

12._ Héctor Galvillo (homenaje póstumo).

13._Marcos Osuna del “Mesón de los Laureanos”.

14._La Alcaldesa Estrella Palacios, quien fungió como Secretaria de Turismo estatal fue reconocida como aliada para difundir al destino.

15._Joaquín Vargas Landeros Huicho, secretario de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

16._El Gobernador Ruben Rocha Moya.

17._Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo en Sinaloa.

Decoración

A su llegada, los asistentes eran recibidos por catrinas y catrines que estaban en un altar a la entrada del lugar, además los centros de meses eran de flores de cempasúchil.

  • $!Elizabeth Martínez, de la línea aérea de México Volaris, recibió el reconocimiento de manos de la Alcaldesa Estrella Palacios.
    Elizabeth Martínez, de la línea aérea de México Volaris, recibió el reconocimiento de manos de la Alcaldesa Estrella Palacios. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Colaborador de tour operador mayorista Nacional Imacop Corporation recibieron su reconocimiento de manos de Fernando Ordaz.
    Colaborador de tour operador mayorista Nacional Imacop Corporation recibieron su reconocimiento de manos de Fernando Ordaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Digna Viera hace entrega del reconocimiento a integrantes de Operador Expedia.
    María Digna Viera hace entrega del reconocimiento a integrantes de Operador Expedia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mauricio Morán hace entrega del reconocimiento a Despegar.com.
    Mauricio Morán hace entrega del reconocimiento a Despegar.com. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Cachafeiro de Corald Meening Planner, recibió su estatuilla de manos de Julio Birrueta.
    Francisco Cachafeiro de Corald Meening Planner, recibió su estatuilla de manos de Julio Birrueta. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La esposa de Héctor Galvillo, Livier Nuño y José Camarena, recibieron el reconocimiento póstumo de manos de José Gámez.
    La esposa de Héctor Galvillo, Livier Nuño y José Camarena, recibieron el reconocimiento póstumo de manos de José Gámez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mireya Sosa hace entrega del reconocimiento a Marcos Osuna.
    Mireya Sosa hace entrega del reconocimiento a Marcos Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Al final, todos los premiados se tomaron la fotografía del recuerdo.
    Al final, todos los premiados se tomaron la fotografía del recuerdo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Selena Ortiz, Carmen Angulo, Noemí Elías, Beatriz Becerra, Daniela Ortega y Grizell Olimón.
    Selena Ortiz, Carmen Angulo, Noemí Elías, Beatriz Becerra, Daniela Ortega y Grizell Olimón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudia Ramos, Miguel Arellano, Fabiola Hernández y Fernando Ordaz.
    Claudia Ramos, Miguel Arellano, Fabiola Hernández y Fernando Ordaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Tirado, José Gámez y Marcos Osuna.
    José Tirado, José Gámez y Marcos Osuna. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Giselle Santos, Edna Gutiérrez, Sergio Romero, Ángela González, Magnolia Pérez, Celia Jáuregui y Alejandro Higuera.
    Giselle Santos, Edna Gutiérrez, Sergio Romero, Ángela González, Magnolia Pérez, Celia Jáuregui y Alejandro Higuera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mario Antonio Madrid, Ramón Rabelo, Alfonso Ibarra, Lorena de Madrid y Berenice Flores.
    Mario Antonio Madrid, Ramón Rabelo, Alfonso Ibarra, Lorena de Madrid y Berenice Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Julio César Castañeda, Karina García, Daniel Cornejo, Marco Rea, Rocío Jurado y Julio Fonseca.
    Julio César Castañeda, Karina García, Daniel Cornejo, Marco Rea, Rocío Jurado y Julio Fonseca. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguel de Anda, Alonso Pedroza, Pamela Zepeda, Luis Tena, Adriana Segovia, Claudia Larrañaga y Juan Salcedo.
    Miguel de Anda, Alonso Pedroza, Pamela Zepeda, Luis Tena, Adriana Segovia, Claudia Larrañaga y Juan Salcedo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Brayan Durán, Rey de la Alegría; Lucero Lizárraga, Reina del Carnaval; Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales; Ángela Salazar, Reina Infantil y Ximena Lizárraga, Reina de la poesía, estuvieron presentes en la velada.
    Brayan Durán, Rey de la Alegría; Lucero Lizárraga, Reina del Carnaval; Desiré Ayón, Reina de los Juegos Florales; Ángela Salazar, Reina Infantil y Ximena Lizárraga, Reina de la poesía, estuvieron presentes en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Isaac Pineda, Valeria Zamudio, Wendy Lizárraga y Thelma López.
    Isaac Pineda, Valeria Zamudio, Wendy Lizárraga y Thelma López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Alcaldesa Estrella Palacios agradeció su reconocimiento.
    La Alcaldesa Estrella Palacios agradeció su reconocimiento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Fiesta Amigos Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube