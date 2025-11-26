Gente
|
Recorrido de fe

Mazatlán celebra su tradicional cabalgata en honor a San Judas Tadeo

Decenas de jinetes recorrieron las calles del puerto para rendir homenaje al santo de las causas difíciles, en una jornada marcada por la fe, la convivencia y el ambiente festivo que cada año convoca a familias enteras.
Marisela González |
26/11/2025 16:36
26/11/2025 16:36

Con un ambiente de devoción y alegría, se llevó a cabo la tradicional cabalgata en honor a San Judas Tadeo, una de las celebraciones más arraigadas en el puerto.

Jinetes provenientes de diversas comunidades se reunieron para participar en el recorrido que, como cada año, movilizó a familias completas y agrupaciones dedicadas a la charrería y la monta.

Ataviados con sombreros, botas y camisas representativas, los participantes avanzaron por las principales avenidas y el malecón entre el característico sonido de los caballos, acompañados por música regional que dio un toque festivo al trayecto.

Muchos de los asistentes portaban imágenes y estandartes del santo, reflejando la profunda devoción que caracteriza esta celebración.

La caravana llegó a la Parroquia de San Judas Tadeo para recibir la bendición del Padre Horacio Hernández y participar en una misa.

  Gael y Francisco Gaspar Trujillo.
    Gael y Francisco Gaspar Trujillo.
  Ramón, Adilene y Raymundo Coronel.
    Ramón, Adilene y Raymundo Coronel.
  Rafael Núñez y Raymundo Loaiza.
    Rafael Núñez y Raymundo Loaiza.
  Christian Andrew y Christian Sotelo.
    Christian Andrew y Christian Sotelo.
  Celeste Ramos y Conrado Delfín.
    Celeste Ramos y Conrado Delfín.
  Rosario Zúñiga.
    Rosario Zúñiga.
  Jordán Chavarín, Luis Calderón, Saúl Michel, Alberto Lizárraga y Rafael Torres.
    Jordán Chavarín, Luis Calderón, Saúl Michel, Alberto Lizárraga y Rafael Torres.
  Rodolfo Velarde y Antonio Palomares.
    Rodolfo Velarde y Antonio Palomares.
  Adi Coronel y Raúl Tirado.
    Adi Coronel y Raúl Tirado.
  Sandra Valdez.
    Sandra Valdez.
  Elizabeth Breceda y María del Rosario García.
    Elizabeth Breceda y María del Rosario García.
  El Padre Horacio Hernández recibe a los jinetes
    El Padre Horacio Hernández recibe a los jinetes
  El Padre Horacio Hernández bendice a los jinetes y sus caballos.
    El Padre Horacio Hernández bendice a los jinetes y sus caballos.
  Familias completas se unieron a la cabalgata, reforzando una tradición que año con año cobra mayor fuerza.
    Familias completas se unieron a la cabalgata, reforzando una tradición que año con año cobra mayor fuerza.
#San Judas Tadeo
