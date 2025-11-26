Mazatlán celebra su tradicional cabalgata en honor a San Judas Tadeo

Con un ambiente de devoción y alegría, se llevó a cabo la tradicional cabalgata en honor a San Judas Tadeo, una de las celebraciones más arraigadas en el puerto.

Jinetes provenientes de diversas comunidades se reunieron para participar en el recorrido que, como cada año, movilizó a familias completas y agrupaciones dedicadas a la charrería y la monta.

Ataviados con sombreros, botas y camisas representativas, los participantes avanzaron por las principales avenidas y el malecón entre el característico sonido de los caballos, acompañados por música regional que dio un toque festivo al trayecto.

Muchos de los asistentes portaban imágenes y estandartes del santo, reflejando la profunda devoción que caracteriza esta celebración.

La caravana llegó a la Parroquia de San Judas Tadeo para recibir la bendición del Padre Horacio Hernández y participar en una misa.