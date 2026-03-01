Gente
Mazatlán enciende la duela con la inauguran la temporada 2026 del Cibacopa en el Lobo Dome

Venados Basketball abrió la campaña en casa frente a Ángeles de la CDMX, en una noche de fiesta deportiva donde la afición respondió con entusiasmo.
Marisela González |
01/03/2026 13:38
01/03/2026 13:38

Con energía desbordada y grandes expectativas, Mazatlán dio la bienvenida a la temporada 2026 del Cibacopa en una velada que combinó espectáculo, deporte y ambiente familiar.

La duela del Lobo Dome fue el punto de encuentro para la ceremonia inaugural, donde la afición porteña se reunió para respaldar a Venados Basketball en el arranque de la nueva campaña.

Minutos antes del silbatazo inicial, luces, música y presentaciones especiales marcaron el arranque oficial del circuito, en un ambiente festivo que contagió a chicos y grandes.

En la velada, se rindió homenaje a Miguel Cruz, Filiberto Moreno, Abraham Rodríguez, Guillermo Ibáñez y Sergio Cruz, quien no pudo estar presente, por sus respectivas trayectorias en esta disciplina de más de 30 años.

Familias completas, grupos de amigos y fieles seguidores del deporte ráfaga ocuparon sus lugares desde temprano, luciendo camisetas y accesorios del equipo local.

Tras la ceremonia, Venados Basketball saltó a la cancha para medirse a Ángeles de la CDMX en un duelo que levantó expectativas desde el anuncio del calendario.

La emoción no se hizo esperar, ya que cada canasta fue celebrada con aplausos y porras, mientras la mascota y el sonido local mantenían encendida la atmósfera en el inmueble universitario.

El Lobo Dome vibró con cada jugada, confirmando que el baloncesto se ha consolidado como uno de los espectáculos deportivos favoritos del puerto.

  • $!Los homenajeados Guillermo Ibáñez, Abraham Rodríguez, Miguel Cruz y Filiberto Moreno.
    Los homenajeados Guillermo Ibáñez, Abraham Rodríguez, Miguel Cruz y Filiberto Moreno. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ricardo Barrios y Emilia Beyah.
    Ricardo Barrios y Emilia Beyah. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!isabela Guervara
    isabela Guervara ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Karina Trujillo, Sergio Suárez y Cristina Suárez.
    Karina Trujillo, Sergio Suárez y Cristina Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Liliana Barraza con Jonas y Ketzali Abadía con Mauri.
    Liliana Barraza con Jonas y Ketzali Abadía con Mauri. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Romina Lizárraga, Jonathan Aguilar, Karen Castañeda, Jonathan Aguilar e Inés Aguilar.
    Romina Lizárraga, Jonathan Aguilar, Karen Castañeda, Jonathan Aguilar e Inés Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Brenda Gómez, Martha Rodríguez y Sergio Gómez.
    Brenda Gómez, Martha Rodríguez y Sergio Gómez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Guillermo Ibáñez y Miguel Cruz Júnior.
    Guillermo Ibáñez y Miguel Cruz Júnior. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alexia Caro y José Beltrán.
    Alexia Caro y José Beltrán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Johana Rodríguez y Carlos Bojórquez.
    Johana Rodríguez y Carlos Bojórquez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Jorge, Rebeca y Daniel Leos.
    Jorge, Rebeca y Daniel Leos. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Sergio Suárez y Carlos Suárez.
    Sergio Suárez y Carlos Suárez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Justino González, Zuleica Pérez, Elsi Navarro y Elian Ovalle.
    Justino González, Zuleica Pérez, Elsi Navarro y Elian Ovalle. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Venados Basketball y Ángeles de la CDMX protagonizaron el duelo inaugural ante un público entusiasta.
    Venados Basketball y Ángeles de la CDMX protagonizaron el duelo inaugural ante un público entusiasta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Alberto Duque De la Torre, José Antonio Toledo Ortiz, Ismael Barros Cebreros y Abraham Rodríguez.
    Alberto Duque De la Torre, José Antonio Toledo Ortiz, Ismael Barros Cebreros y Abraham Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
