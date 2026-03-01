Mazatlán enciende la duela con la inauguran la temporada 2026 del Cibacopa en el Lobo Dome

Con energía desbordada y grandes expectativas, Mazatlán dio la bienvenida a la temporada 2026 del Cibacopa en una velada que combinó espectáculo, deporte y ambiente familiar.

La duela del Lobo Dome fue el punto de encuentro para la ceremonia inaugural, donde la afición porteña se reunió para respaldar a Venados Basketball en el arranque de la nueva campaña.

Minutos antes del silbatazo inicial, luces, música y presentaciones especiales marcaron el arranque oficial del circuito, en un ambiente festivo que contagió a chicos y grandes.

En la velada, se rindió homenaje a Miguel Cruz, Filiberto Moreno, Abraham Rodríguez, Guillermo Ibáñez y Sergio Cruz, quien no pudo estar presente, por sus respectivas trayectorias en esta disciplina de más de 30 años.

Familias completas, grupos de amigos y fieles seguidores del deporte ráfaga ocuparon sus lugares desde temprano, luciendo camisetas y accesorios del equipo local.

Tras la ceremonia, Venados Basketball saltó a la cancha para medirse a Ángeles de la CDMX en un duelo que levantó expectativas desde el anuncio del calendario.

La emoción no se hizo esperar, ya que cada canasta fue celebrada con aplausos y porras, mientras la mascota y el sonido local mantenían encendida la atmósfera en el inmueble universitario.

El Lobo Dome vibró con cada jugada, confirmando que el baloncesto se ha consolidado como uno de los espectáculos deportivos favoritos del puerto.