Gente
|
Carnaval 2026

Mazatlán se llena de música y color en los dos desfiles del Carnaval ‘Arriba la Tambora’

Entre tamboras, comparsas, carrozas y bandas sinaloenses, el malecón se convirtió en una fiesta para toda la familia, donde los asistentes vivieron y celebraron la esencia del Carnaval de Mazatlán 2026
Marisela González |
19/02/2026 10:39
19/02/2026 10:39

Mazatlán volvió a latir al ritmo de la tambora durante los dos desfiles que marcaron la fiesta más esperada del año: El Carnaval.

Desde tempranas horas, miles de mazatlecos y turistas se congregaron sobre el malecón para no perder detalle de cada carro alegórico, comparsa y banda que llenó la avenida de música, color y alegría.

El primer desfile se caracterizó por la presencia de grandes figuras de la música sinaloense, entre ellas Los 2 de la S, Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, así como la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga y Max Peraza, quienes animaron a las multitudes con sus interpretaciones en vivo.

Así como también de la visita de Aldo de Nigris y Marcus Ornelas, que disfrutaron de la fiesta.

Cada paso de los carros alegóricos fue acompañado por aplausos, porras y selfies de los asistentes, que no dejaron de capturar cada momento con sus cámaras y celulares.

El ambiente fue familiar y festivo, las comparsas desbordaron energía con coreografías sincronizadas y vestuarios llenos de lentejuelas y color, invitando a todos a sumarse al ritmo del Carnaval.

Los niños y jóvenes que formaron parte de los contingentes fueron recibidos con aplausos y gritos, demostrando que la tradición carnavalesca se mantiene viva y se disfruta de generación en generación.

En el segundo desfile, la música se intensificó con los éxitos de bandas clásicas y contemporáneas.

El público bailó, cantó y celebró cada interpretación, mientras los carros alegóricos continuaban sorprendiendo con iluminación, creatividad y temas alusivos al Carnaval.

Los Reyes del Carnaval saludaban, lanzaban obsequios y se fotografiaban con los seguidores, generando un vínculo directo con quienes acudieron a la celebración.

Las comparsas, nuevamente, robaron el show con su despliegue de coreografías, mostrando destreza y coordinación en cada número. Los aplausos se escuchaban a lo largo de toda la ruta, mientras los asistentes disfrutaban de la variedad de estilos y propuestas que cada grupo ofrecía.

Los caballos bailadores y sus jinetes no pudieron faltar a la fiesta, cumpliendo con la tradicional participación que cierra la caravana carnavalera.

Con destreza, ritmo y elegancia, ofrecieron un espectáculo único que el público esperaba con ansias, llenando de emoción y aplausos los últimos metros del desfile y dejando un recuerdo imborrable de la magia y la tradición del Carnaval de Mazatlán.

Entre música, alegría y color, Mazatlán se convirtió en un escenario gigante donde la ciudad entera fue protagonista de la fiesta.

  • $!La porra de Ximena II, acompañada de su mamá Celia Correa de Lizárraga, recorrió el malecón animando al público durante el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026, contagiando entusiasmo y alegría.
    La porra de Ximena II, acompañada de su mamá Celia Correa de Lizárraga, recorrió el malecón animando al público durante el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026, contagiando entusiasmo y alegría. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Celia Jáuregui
    Celia Jáuregui ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yutitzi, Karina y Valeria Rosas.
    Yutitzi, Karina y Valeria Rosas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mirleth Ordóñez y Karen Ávila.
    Mirleth Ordóñez y Karen Ávila. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Dania Trujillo y Jéssica Cisneros.
    Dania Trujillo y Jéssica Cisneros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Tania Parra y Valeria López.
    Tania Parra y Valeria López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Víctor Armenta, titiritero de la comparsa de la UAS, ya con 31 años de participación.
    Víctor Armenta, titiritero de la comparsa de la UAS, ya con 31 años de participación. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Kathya Morales, Reina de los Juegos Florales 1992; Alma Loaiza, Reina de los Juegos Florales 1998; Lai Hing Audelo Chío, Reina del Carnaval de 1999 y Tania Álvarez, Reina de los Juegos Florales de 1999.
    Kathya Morales, Reina de los Juegos Florales 1992; Alma Loaiza, Reina de los Juegos Florales 1998; Lai Hing Audelo Chío, Reina del Carnaval de 1999 y Tania Álvarez, Reina de los Juegos Florales de 1999. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México y quien fuera Reina del Carnaval 2024, en el carro alegórico patrocinado por Grupo Noroeste.
    Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México y quien fuera Reina del Carnaval 2024, en el carro alegórico patrocinado por Grupo Noroeste. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familia Hernández Cárdenas.
    Familia Hernández Cárdenas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!María Guadalupe y Camila García
    María Guadalupe y Camila García ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Familias completas disfrutaron de los desfiles carnavaleros.
    Familias completas disfrutaron de los desfiles carnavaleros.
  • $!Laura Zavala, Vanessa Corrales, Zué Echeagaray, Romina Rodríguez, Zumaya Aún, Inés Rosas, Isabella Becerra y Paulina Zavala.
    Laura Zavala, Vanessa Corrales, Zué Echeagaray, Romina Rodríguez, Zumaya Aún, Inés Rosas, Isabella Becerra y Paulina Zavala. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosalinda Acuña, Ximena Ovando, Oyuki Hernández, Valeria Ovando y le pequeño Nicolás López.
    Rosalinda Acuña, Ximena Ovando, Oyuki Hernández, Valeria Ovando y le pequeño Nicolás López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosario Torres, Lizbeth Castro y Angélica Ruiz.
    Rosario Torres, Lizbeth Castro y Angélica Ruiz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aida García Verde, Reina Infantil del Carnaval 2001.
    Aida García Verde, Reina Infantil del Carnaval 2001.
  • $!La Alcaldesa Estrella Palacios junto a su esposo Román Lizárraga y sus hijos, Román y Rodrigo, disfrutan del desfile del Carnaval 2026.
    La Alcaldesa Estrella Palacios junto a su esposo Román Lizárraga y sus hijos, Román y Rodrigo, disfrutan del desfile del Carnaval 2026. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gael y Francisco Gaspar Páez
    Gael y Francisco Gaspar Páez ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gracia Cortez, Samantha Bastidas y Pety Juárez.
    Gracia Cortez, Samantha Bastidas y Pety Juárez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Princesa Real Joanna Castillo.
    La Princesa Real Joanna Castillo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Princesa Real Marbella Rivera.
    La Princesa Real Marbella Rivera. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Víctor Antonio y Romeo, Marqués y Duque Real, respectivamente, del Carnaval 2026.
    Víctor Antonio y Romeo, Marqués y Duque Real, respectivamente, del Carnaval 2026. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!La Princesa Real Danya Moreno.
    La Princesa Real Danya Moreno. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Roberto Castro Sedano, Marqués del Carnaval 2025.
    Roberto Castro Sedano, Marqués del Carnaval 2025. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Bailarines del Ballet Reyes Saulo.
    Bailarines del Ballet Reyes Saulo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carnaval
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube