Convivencia deportiva

Mazatlán vibra con L’Etape By Tour de France: pedalistas disfrutan del puerto sinaloense

Con el mar como escenario y un ambiente de fiesta deportiva, más de mil 200 ciclistas nacionales e internacionales participaron en la penúltima etapa de la competencia.
Marisela González |
10/11/2025 11:58
Una mañana llena de energía y espíritu deportivo se vivió este domingo en el puerto, donde más de mil 200 pedalistas formaron parte de L’Etape Mazatlán by Tour de France 2025.

El evento puso al ciclismo y a la belleza costera del destino en el centro de atención internacional.

El banderazo de salida se realizó en el Parque Ciudades Hermanas, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna.

También participaron como invitados especiales los ex ciclistas profesionales españoles Pedro Horrillo y Joseba Beloki, quienes aportaron el toque de experiencia y conexión con la mítica competencia francesa.

Los participantes recorrieron emblemáticos puntos del puerto, desde Olas Altas hasta La Marina, Cerritos y El Habal, disfrutando de la brisa marina y el apoyo del público que se congregó a lo largo de la ruta.

Cientos de ciclistas rodaron frente al mar, bajo un cielo despejado y el calor característico del puerto sinaloense.

Ganadores ruta larga (112.4 kilómetros)

Femenil

Primero: Andrea Martínez López

Segundo: Montserrat Pérez Vega

Tercero: Gabriela García González

Varonil

Primero: Diego Méndez Cuadra

Segundo: Rodrigo Romero Hernández

Tercero: Alejandro Velarde Osuna

Ruta corta

Alejandro Salinas Straffon y Marisela Ávila Jasso se convirtieron en los campeones de la prueba de 37.7 kilómetros.

  • $!Alejandro Garnica, Miguel Herrera, Cielo Enríquez y Liliana Torres.
    Alejandro Garnica, Miguel Herrera, Cielo Enríquez y Liliana Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gilberto Osuna y Luis Guillermo Rochín.
    Gilberto Osuna y Luis Guillermo Rochín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Johana Gómez, Nancy Zazueta y Alán Ibarra.
    Johana Gómez, Nancy Zazueta y Alán Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Ana Silvia Medina, Lourdes Brito, Conchita Reyes y Ángela Kerber.
    Ana Silvia Medina, Lourdes Brito, Conchita Reyes y Ángela Kerber. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Una alegre mañana pasaron los ciclistas en el puerto.
    Una alegre mañana pasaron los ciclistas en el puerto. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrea, Rodrigo y Vanessa Blancas.
    Andrea, Rodrigo y Vanessa Blancas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Margarita Vázquez y Julio Velázquez.
    Margarita Vázquez y Julio Velázquez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Tirado, Yafed y Martín Ferrá.
    Carlos Tirado, Yafed y Martín Ferrá. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Yesica Elizalde y Janice Rodríguez.
    Yesica Elizalde y Janice Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los pedalista disfrutan del mar porteño en la ruta.
    Los pedalista disfrutan del mar porteño en la ruta. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!De la brisa del mar gozaron los participantes.
    De la brisa del mar gozaron los participantes. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los campeones en la rama varonil en la ruta larga con sus premios.
    Los campeones en la rama varonil en la ruta larga con sus premios. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Las ganadoras de los tres primeros lugares en la ruta larga en femenil se toman la fotografía con sus premios.
    Las ganadoras de los tres primeros lugares en la ruta larga en femenil se toman la fotografía con sus premios. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los campeones contentos por su triunfo.
    Los campeones contentos por su triunfo. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
