Mazatlán vibra con L’Etape By Tour de France: pedalistas disfrutan del puerto sinaloense

Una mañana llena de energía y espíritu deportivo se vivió este domingo en el puerto, donde más de mil 200 pedalistas formaron parte de L’Etape Mazatlán by Tour de France 2025.

El evento puso al ciclismo y a la belleza costera del destino en el centro de atención internacional.

El banderazo de salida se realizó en el Parque Ciudades Hermanas, encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna.

También participaron como invitados especiales los ex ciclistas profesionales españoles Pedro Horrillo y Joseba Beloki, quienes aportaron el toque de experiencia y conexión con la mítica competencia francesa.

Los participantes recorrieron emblemáticos puntos del puerto, desde Olas Altas hasta La Marina, Cerritos y El Habal, disfrutando de la brisa marina y el apoyo del público que se congregó a lo largo de la ruta.

Cientos de ciclistas rodaron frente al mar, bajo un cielo despejado y el calor característico del puerto sinaloense.

Ganadores ruta larga (112.4 kilómetros)

Femenil

Primero: Andrea Martínez López

Segundo: Montserrat Pérez Vega

Tercero: Gabriela García González

Varonil

Primero: Diego Méndez Cuadra

Segundo: Rodrigo Romero Hernández

Tercero: Alejandro Velarde Osuna

Ruta corta

Alejandro Salinas Straffon y Marisela Ávila Jasso se convirtieron en los campeones de la prueba de 37.7 kilómetros.