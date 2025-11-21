Mazatlecos disfrutan de fiesta y color en la presentación de ‘Arriba la Tambora’

El Museo Casa del Marino se convirtió en el epicentro de la alegría mazatleca durante la presentación oficial del Tema del Carnaval de Mazatlán 2026, que llevará como lema:‘ Arriba la Tambora’.

A su vez, conocieron a los aspirantes a la corte real, en una tarde donde el público disfrutó de música, emoción y el tradicional ambiente previo a la máxima fiesta del puerto.

Desde temprano, familias, porras organizadas y seguidores de cada aspirante comenzaron a llenar el recinto, listos para celebrar el arranque de la temporada carnavalera que tendrá lugar del 12 al 17 de febrero.

La revelación fue el momento que desató gritos, aplausos y emoción entre los asistentes, quienes levantaron sus celulares para capturar el momento.

La música en vivo y la energía del público hicieron que el espíritu del Carnaval se sintiera vibrante desde el primer instante.

Después llegó la esperada presentación de los aspirantes, quienes ingresaron uno a uno entre porras de apoyo.

La algarabía se hizo sentir en el lugar, donde seguidores competían amistosamente para demostrar quién tenía la porra más fuerte.

La edición 2026, ya comenzó a sentirse, y la presentación del tema y los aspirantes confirmó que Mazatlán está listo para otra edición inolvidable de su fiesta más grande del puerto.