Gente
|
Carnaval 2026

Mazatlecos disfrutan de fiesta y color en la presentación de ‘Arriba la Tambora’

Entre música, porras y un ambiente festivo, los mazatlecos celebraron la revelación del Tema del Carnaval 2026, que se celebrará del 12 al 17 de febrero con el lema:‘ Arriba la Tambora’, y conocieron a los aspirantes a la corte real, en un evento que marcó el arranque emocional de la temporada carnavalera.
Marisela González |
21/11/2025 22:44
21/11/2025 22:44

El Museo Casa del Marino se convirtió en el epicentro de la alegría mazatleca durante la presentación oficial del Tema del Carnaval de Mazatlán 2026, que llevará como lema:‘ Arriba la Tambora’.

A su vez, conocieron a los aspirantes a la corte real, en una tarde donde el público disfrutó de música, emoción y el tradicional ambiente previo a la máxima fiesta del puerto.

Desde temprano, familias, porras organizadas y seguidores de cada aspirante comenzaron a llenar el recinto, listos para celebrar el arranque de la temporada carnavalera que tendrá lugar del 12 al 17 de febrero.

La revelación fue el momento que desató gritos, aplausos y emoción entre los asistentes, quienes levantaron sus celulares para capturar el momento.

La música en vivo y la energía del público hicieron que el espíritu del Carnaval se sintiera vibrante desde el primer instante.

Después llegó la esperada presentación de los aspirantes, quienes ingresaron uno a uno entre porras de apoyo.

La algarabía se hizo sentir en el lugar, donde seguidores competían amistosamente para demostrar quién tenía la porra más fuerte.

La edición 2026, ya comenzó a sentirse, y la presentación del tema y los aspirantes confirmó que Mazatlán está listo para otra edición inolvidable de su fiesta más grande del puerto.

  • $!Carolina Pérez y Ximena Lizárraga Correa.
    Carolina Pérez y Ximena Lizárraga Correa. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francia Osuna, Mayra Leal y Libia Gavica.
    Francia Osuna, Mayra Leal y Libia Gavica. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Antonio Ríos “Momo” y Humberto Ríos.
    José Antonio Ríos “Momo” y Humberto Ríos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Samantha Bastidas y Francisco Garay.
    Samantha Bastidas y Francisco Garay. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La realeza del Carnaval 2024, estuvo presente en la velada.
    La realeza del Carnaval 2024, estuvo presente en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mayleth Zataráin, Maribel Bastidas, Lorena Zataráin y Victoria Zataráin.
    Mayleth Zataráin, Maribel Bastidas, Lorena Zataráin y Victoria Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Libia Gavica se toma una fotografía con un grupo de personas.
    Libia Gavica se toma una fotografía con un grupo de personas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jéssica Cabanillas, Yatziria Enríquez y Sergio Castro.
    Jéssica Cabanillas, Yatziria Enríquez y Sergio Castro. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guillermo Orrante y Felicitas Hernández.
    Guillermo Orrante y Felicitas Hernández. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Rosita Zataráin y Roxanne Cabreras.
    Rosita Zataráin y Roxanne Cabreras. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cristian Rodríguez y Sonia Rocha.
    Cristian Rodríguez y Sonia Rocha. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Ramón y María José Salazar junto a Antonio Muñoz.
    José Ramón y María José Salazar junto a Antonio Muñoz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Algunos integrantes del Coro Infantil del Instituto de Cultura en su presentación en la velada.
    Algunos integrantes del Coro Infantil del Instituto de Cultura en su presentación en la velada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!El lema “Arriba la Tambora” se dejó ver con drones en le cielo porteño.
    El lema “Arriba la Tambora” se dejó ver con drones en le cielo porteño. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Las porras estuvieron muy animadas a las afueras del recinto sede.
    Las porras estuvieron muy animadas a las afueras del recinto sede. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La música de banda estuvo presente en el evento.
    La música de banda estuvo presente en el evento. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Carnaval
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube